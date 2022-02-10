Bin adet çam fıstığı dağıtıldı

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Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Entegre Tarımsal Kalkınma Projeleri (ETAP) çalışmaları kapsamında Yatağan İlçesi Hacıveliler Mahallesinde üreticilerle bir araya geldi.

Yatağan Kaymakamının da katıldığı törene Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak ile protokol tarafından ETAP projesi kapsamında üretici ve işletmelere 62 ton hayvan yemi, bin adet çam fıstığı dağıtımı yapımdı.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, üreten üreticilerin yanında olmaya devam ettiklerini belirterek, Yatağan ilçesi genelinde 157 ton hayvan yeminin yanı sıra 26 ton tohum ile 379 arıcıya 30 tona yakın arı yemi dağıtıldığını açıkladı.

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