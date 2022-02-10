Turizmcilerden Ortaca Belediyesi’ne fuar eleştirisi

Dünyanın en önemli turizm fuarları arasında gösterilen EMITT Fuarı başladı. Fuara Dalyan, İztuzu Plajı ve Sarıgerme gibi Türkiye’nin en önemli turizm destinasyonlarının yer aldığı Ortaca Belediyesi’nin katılmaması bölgedeki turizmciler tarafından eleştirildi.



Dünyanın en büyük fuarları arasında gösterilen EMITT (Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı) Fuarı başladı. Her yıl 45 bin'e yakın sektör profesyonelini ve dünyanın dört bir yanındaki tatil yerlerinin ve seyahat şirketlerinin sunduğu yeni ve heyecan verici seyahat fırsatlarını yakalamak isteyen turistin ağırlandığı fuara Türkiye’nin birçok bölgesinden belediyeler de yer alıyor. Muğla’nın birçok ilçesinin yer aldığı EMITT Fuarı’nda, Dalyan, İztuzu Plajı ve Sarıgerme Plajı gibi dünyaca ünlü turizm destinasyonlarını barındıran Ortaca Belediyesi’nin katılmaması ise tepki çekti.



Dalyan Otelciler ve Turizmciler Derneği (DOD) Başkanı Ali Mürşit Yağmur yaptığı açıklamada, “Ortaca Dalyan neden dünyanın en önemli Turizm Fuarlarından biri olan Emitt fuarında stant olarak yok?” diye sordu.



Kendisinin sağlık sorunları nedeniyle bu seneki fuara katılamadığını belirten Ali Mürşit Yağmur, “Emitt 9 Şubat tarihinde başlayan, turizm profesyonellerinin katılım sağladığı, komşu ilçelerimiz Dalaman, Fethiye, Marmaris'in Turizm Esnafı, Ticaret Odaları ve Belediyeleri ile çıkartma yaptığı, İç pazar turistin önem arz ettiği ve bölgelerin tanıtımı açısından çok önemli bir fuar. Yılda 1,5 milyon turistin Ortaca ve Dalyan'a geldiği bir destinasyonda Turizm Profesyonellerinin katıldığı fuarda Ortaca Dalyan olarak katılım sağlamak ile demek ki henüz profesyonel olamayanlardanız. Üzüldüm. Turizm tanıtımdır, reklamdır, el sıkışmadır. Fuara katılım sağlamak ile ilgili gerekli mercilerle görüşme yapmama rağmen bir sonuç alamadım. Kısacası Turizm için yalvarmaktan yoruldum” dedi.

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