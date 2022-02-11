Fizik öğretmeni kalbine yenik düştü

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Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde görev yapan Fizik Öğretmeni Olcay Aşkın kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Köyceğiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde görev yapan Fizik Öğretmeni Olcay Aşkın dün geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldı, doktorların bütün çabalarına rağmen Aşkın’ın kurtarılamayarak vefat ettiği öğrenildi. Öğretmen Olcay Aşkın’ın cenazesi bu gün ikindi namazına müteakip Uşak’ın Ulubey ilçesinde defnedilecek.

Üç çocuk babası 55 yaşındaki öğretmen Olcay Aşkın’ın ani vefatından dolayı Köyceğiz Milli Eğitim camiası, mesai arkadaşları ve öğrencileri büyük üzüntü yaşadı.

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