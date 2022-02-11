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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fizik öğretmeni kalbine yenik düştü

İHA

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde görev yapan Fizik Öğretmeni Olcay Aşkın kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Fizik öğretmeni kalbine yenik düştü

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde görev yapan Fizik Öğretmeni Olcay Aşkın kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Köyceğiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde görev yapan Fizik Öğretmeni Olcay Aşkın dün geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldı, doktorların bütün çabalarına rağmen Aşkın’ın kurtarılamayarak vefat ettiği öğrenildi. Öğretmen Olcay Aşkın’ın cenazesi bu gün ikindi namazına müteakip Uşak’ın Ulubey ilçesinde defnedilecek.
Üç çocuk babası 55 yaşındaki öğretmen Olcay Aşkın’ın ani vefatından dolayı Köyceğiz Milli Eğitim camiası, mesai arkadaşları ve öğrencileri büyük üzüntü yaşadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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