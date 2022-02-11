2 yıl kesinleşmiş hapis cezasından aranıyordu, yakalandı

17 yıldır bebek istiyordu! Aynı gün iki şey öğrendi!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

7 ayrı suç kaydı ve 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Jandarma ekiplerince yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu, hakkında 7 ayrı suç kaydı olan ve ‘kullanmak için uyuşturucu madde satın almak/bulundurmak’ suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan C.K. Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Korubükü Mahallesinde yapılan operasyon ile yakalandı.

C.K. isimli şahıs tamamlanan adli işlemlerin ardından çıkarıldığı Cumhuriyet Savcılığınca tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.