Muğla’nın tarihi yapıları restore ediliyor Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelindeki 6 tarihi yapının restorasyonunu tamamlarken, 5 yapının restorasyon çalışmasını sürdürüyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla’nın tarihi yapısını korumak ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla restorasyon çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi il genelinde 6 tarihi yapının restorasyonunu tamamlarken, 5 tarihi yapının restorasyon çalışmalarına devam ediyor.

6 tarihi yapının restorasyonu tamamlandı

Büyükşehir Belediyesi Datça’da Osmanlı Döneminde yapılan Çeşmeköy Camii’ni, Milas’ta Osmanlı döneminde yapılan Pinarköy Camii’ni, Yatağan’da Cumhuriyet dönemine ait Cemil Toksöz Konağı’nı, Menteşe’de Camikebir Mahallesinde Osmanlı döneminde yapılan Muğla mimarisinin Sivil Mimarlık örneği Gözcüler Evi’ni ve Yatağan Stratonikeia Kenti’nde taş dükkânı restore ederek Muğla kültür mirasına kazandırdı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi 6 tarihi yapının restorasyonunu tamamlarken 5 tarihi yapının restorasyon çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Fethiye Kayaköy’de Taş Ev, Menteşe’de Ağa Konağı, Meryem Ana Kilisesi, Saburhane Meydanı, Yatağan’da Osman Hamdi Bey Evi’nin de restorasyon çalışmalarını sürdürüyor.

Başkan Gürün: Kültürel mirasımızı gelecek nesillere aktarıyoruz

Muğla’nın tarım ve turizm kenti yanında önemli bir kültür kenti olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, bu kültür öğelerinin korunması ve geliştirilmesi amacıyla projelerini hayata geçirmeye devam ettiklerini söyledi. Başkan Gürün, “Üzerinde yaşadığımız şehir coğrafyası, tarihi, yapıları, insanı ile kültür öğelerinin iç içe geçtiği zengin bir medeniyeti barındırıyor. Tarih yazan Herodot’un memleketi Muğla’mızda tarihi dokumuza, geçmişten gelen kültürel mirasımıza sahip çıkıyor, bu yapıları gün yüzüne çıkarak yeni kuşaklarla buluşmalarını sağlıyoruz. Her yapının bir hikayesi, yaşanmışlıkları olduğunu ve bizlere çok şey anlatmak istediğini biliyoruz. Restorasyon çalışmalarımız ile Muğla’mızda turizmi 12 aya yaymayı, kültürel mirasımızı gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyoruz. Tarım ve turizm kenti olarak bilinen şehrimizde kültürel değerlerinde çok çeşitli ve ilgi çekici olduğunu herkesin görmesini istiyoruz. Bunun için Kültür kenti şehrimizde bu güzellikleri göz önüne çıkararak herkesin yararlanmasını istiyoruz” dedi.

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