Ortaca’da 74 düzensiz göçmen yakalandı

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Muğla’nın Ortaca ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 74 düzensiz göçmen yakalandı.



Muğla’nın Ortaca ilçesine bağlı İnardı Koyu’nda düzensiz göçmen olduğu bilgisine ulaşan Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı’na ekipleri çalışma başlattı. Koya operasyon düzenleyen ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 74 düzensiz göçmen yakalandı.

Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı’na getirilen kaçak göçmenlerin işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezi'ne gönderileceği öğrenildi.

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