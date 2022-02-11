Muğla’nın motorlu sincaplarına ileri sürüş eğitimi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muğla’nın motorlu sincaplarına ileri sürüş eğitimi

İHA

Muğla’nın motorlu sincaplarına ileri sürüş eğitimi

Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ormanların korunması ve orman yangınlarına karşı önleyici görev yapan motorize sincap ekiplerine ileri sürüş eğitimi veriliyor.

Marmaris’in İçmeler Mahallesi'nde haftanın beş günü verilen eğitimlere Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak ziyarette bulunarak çalışmaları yakından takip etti.

Geçtiğimiz yıl yaşanan büyük orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarında omuz omuza görev yapan orman ve emniyet teşkilatı bu dayanışmasını personel eğitim çalışmalarında da devam ediyor.

2 haftadır devam eden proje kapsamında Muğla İl Orman İşletme Müdürlüğü ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından “Sincap”adlı motosikletli orman ekiplerine ileri sürüş eğitimi veriliyor. Marmaris İlçesi’ne 11 kilometre mesafedeki İçmeler Mahallesi’nde bulunan polis trafik eğitim alanında beş günlük eğitimlerinin son günü olan 2. Ekibin çalışmalarına , Muğla İl Emniyet Müdürü Suvat Dilbeoğlu, Muğla İl Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, Marmaris İlçe Orman Müdürü Şükrü Akın Ünler, İl ve ilçe emniyet müdür yardımcıları, orman müdür yardımcıları ve şefleri katıldı.

Usulsüzlükler ile de mücadele ediyorlar
Orman Sincaplarının eğitimine gelen Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ‘’ Ormanda yapılan usulsüzlüklerle ilgili tespitlerin anında yapılması lazım. Bunun en kolay yolu da günümüz şartlarında motosikletlerle çok hızlı bir şekilde ulaşıp tespitini yapmak anlamında Orman Bölge Müdürümüz ile birlikte bir proje geliştirdik. Motor kullanan, motosiklet sürücü ehliyeti olan arkadaşlarımıza ileri sürüş eğitimi verme anlamında birlikte bir proje yürütüyoruz inşallah başarılı olacağına inanıyoruz. Çok geniş bir ormanla kaplı olan ilimizde arkadaşlarımızın çok büyük faydası olacağına inanıyoruz. Bununla ilgili de Bölge Müdürümüzün yapmış olduğu ihtiyaçlar doğrultusunda belirlemiş olduğu plan çerçevesinde de eğitimlerimiz devam ediyor. Bu artarak devam edecektir ‘’ dedi.
Can güvenliği önceliğimiz olmak ile beraber en erken en doğru bilgiyi bize taşıyorlar
Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak ise ‘’ Bugün burada Emniyet Müdürlüğümüzün ve Orman Bölge Müdürlüğümüzün ortaklaşa yaptığı eğitim çalışmasıyla bünyemizde bulunan motorize ekiplerimizin ileri sürüş teknikleri konusunda eğitim veriyoruz. Toplamda 48 personelimiz ve 4 hafta sürecek bu eğitimde amacımız, bu motorize ekiplerimizin gerek orman yangınları başta olmak üzere ve diğer ormanla ilgili usulsüzlüklere hızlı bir şekilde müdahale edebilmek amacıyla bunları yapıyoruz ve tabii ki bunu kullanan arkadaşlarımızın da can güvenliğini ön planda tutarak en hızlı, en etkin nasıl müdahale edilebileceği bu sürüş tekniklerini burada öğreniyorlar. Sonuçta biz bize çok büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu bizim için özetle yaz aylarındaki yangınlarda önemli olan ilk bilginin hızlı ve etkin bir şekilde bize ulaşması. Orada ne kadar ihtiyaç var, durumu nedir bilgilerini sağlıklı şekilde bize bildirilmesi çok önemlidir. Bu konuda motorize ekipler bize zaten kullanıyorduk. Bu eğitimden sonra da daha da bir güç katacak. Onun bunun dışında da diğer bahsettiğim gibi ağaç kesme olsun, diğer orman ile ilgili olaylarda amacımız hızlı ve etkin bir şekilde müdahale sağlamaktır ‘’ şeklinde konuştu.

Muğla’nın tüm ilçelerinden orman muhafaza memurlarının katıldığı ileri sürüş teknikleri eğitim projesine Milas’tan gelen Yemliha Yabacı ‘’ Milas Müdürlüğü Karadere Orman İşletme Şefliğinde görevli orman muhafaza memuruyum. 2015'ten beri Orman Genel Müdürlüğü kurumunda çalışıyorum. Yaklaşık 7 yıldır bu kurumdayım. Göreve başladığımdan beri kurumumuzdan motosiklet talebim olmuştu. Şu anda burada sağ olsun bölge müdürlüğümüz bize ileri sürüş eğitim teknikleri vererek bizi daha güvenli motor kullanmaya teşvik ediyorlar. Buradan kendilerine teşekkür ediyorum. Burada biz 5 günlük bir eğitime aldılar. Pazartesi günü eğitimimize başladık, bugün 5 günlük eğitimin sonuna geliyoruz. Burada bize motorun en başından hani motorun bölümlerini nasıl binilecek, motordan nasıl inilir, nasıl kalkılır, nasıl vites değiştirilir ile sağa dönüşlerde sola dönüşlerde niye dikkat edilmesi gerekir. Hepsine tek tek hocalarımız sağ olsun bizimle çok iyi ilgilendiler. Eğitime çok güzel, çok verimli olduğunu düşünüyorum. İnşallah diğer arkadaşlara da herkese başarılar diliyorum ‘ dedi.

Marmaris İçmeler’de oluşturulan parkurda bugüne kadar 24 muhafaza memurunun eğitim aldığı projede 48 orman muhafaza memuru katılım sağlıyor. Muğla İl Emniyet müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğünden 2 uzman eğitici tarafından verilen eğitimler 12 şerli 4 grup halinde Şubat ayı sonuna kadar devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muğla'daki zincirleme kazada hastaneye kaldırılan yaralı hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Muğla'daki zincirleme kazada hastaneye kaldırılan ...
100 Yaş Evi üyeleri Yaşlılar Haftasında müzik ziyafeti verecek Fethiye ilçesinde Muğla Büyükşehir Belediyesince hizmete sunulan ve aktif olarak 263 üyenin yararlandığı 100 Yaş Evi’nde 18-24 Mart Yaşlılar Haftası kapsamında koro çalışmaları başlatıldı.
YEREL HABERLER 100 Yaş Evi üyeleri Yaşlılar Haftasında müzik ...
15 bin lira dolandırılmaktan son anda jandarma kurtardı
YEREL HABERLER 15 bin lira dolandırılmaktan son anda jandarma ...
Ortaca’da 74 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Ortaca’da 74 düzensiz göçmen yakalandı
Köyceğiz’de Yıldızlarda Floor Curling il birincileri belli oldu
YEREL HABERLER Köyceğiz’de Yıldızlarda Floor Curling il birincileri ...
Baskın yapılan evde 235 litre etil alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Baskın yapılan evde 235 litre etil alkol ele ...
Muğla’nın tarihi yapıları restore ediliyor Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelindeki 6 tarihi yapının restorasyonunu tamamlarken, 5 yapının restorasyon çalışmasını sürdürüyor.
YEREL HABERLER Muğla’nın tarihi yapıları restore ediliyor Muğla ...
Sıcak havayı görünce soluğu denizde aldılar Antrenmanı bırakıp denize girdiler
YEREL HABERLER Sıcak havayı görünce soluğu denizde ...
Menteşe Belediyesi’nden Sevgililer Günü’ne özel gösterim
YEREL HABERLER Menteşe Belediyesi’nden Sevgililer Günü’ne özel ...
Dolandırıcılara para yatırırken Jandarma engelledi Yatağan ilçesinde kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan, kimlik bilgilerinin çalındığını belirterek dolandırıcılara banka ATM’sinden para yatırmaya çalışan vatandaşı Jandarma engelledi.
YEREL HABERLER Dolandırıcılara para yatırırken Jandarma ...
İngiliz uyruklu Peter Down, Cumhurbaşkanı Erdoğan hayranı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafı ve kitabı hediye edildi
YEREL HABERLER İngiliz uyruklu Peter Down, Cumhurbaşkanı Erdoğan ...
Fethiye’de ruhsatsız silah ve uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Fethiye’de ruhsatsız silah ve uyuşturucu operasyonu
2 yıl kesinleşmiş hapis cezasından aranıyordu, yakalandı
YEREL HABERLER 2 yıl kesinleşmiş hapis cezasından aranıyordu, ...
Suç makinesi Bodrum’da yakalandı
YEREL HABERLER Suç makinesi Bodrum’da yakalandı
Bodrum'da 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Bodrum'da 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ...
Bodrum’da 235 litre etil alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Bodrum’da 235 litre etil alkol ele geçirildi
Fizik öğretmeni kalbine yenik düştü
YEREL HABERLER Fizik öğretmeni kalbine yenik düştü
Yangın öncesi ve sonrası çalışmalara ışık tutacak bildirge yayınlandı
YEREL HABERLER Yangın öncesi ve sonrası çalışmalara ışık tutacak ...
Ticari gemideki yaralıyı Sahil Güvenlik tahliye etti
YEREL HABERLER Ticari gemideki yaralıyı Sahil Güvenlik tahliye etti
Sokak hayvanları için tabelalar Bodrum’un dört bir yanına takıldı
YEREL HABERLER Sokak hayvanları için tabelalar Bodrum’un dört bir ...
TIR, kırmızı ışıkta 5 otomobile çarptı: 7 yaralı
YEREL HABERLER TIR, kırmızı ışıkta 5 otomobile çarptı: 7 yaralı
Kırmızı ışıkta duran otomobillere çarptı; 7 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kırmızı ışıkta duran otomobillere çarptı; 7 kişi ...
TIR, kırmızı ışıkta 5 otomobile çarptı: 7 yaralı
YEREL HABERLER TIR, kırmızı ışıkta 5 otomobile çarptı: 7 yaralı
Marmaris Ticaret Odası kültür yayınlarına iki yeni kitap daha ekledi
YEREL HABERLER Marmaris Ticaret Odası kültür yayınlarına iki yeni ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.