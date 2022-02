Trafik denetimleri kameralardan yapılıyor

Muğla’nın Marmaris İlçesi’nde, EDS kameralarından yapılan denetimlerde trafik kurallarına uymayan 88 sürücüye ceza kesildi.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Amirliğine bağlı ekipler Elektronik Denetleme Sistemi üzerinden de denetimlerine devam ediyorlar. Emniyet Müdürlüğü binası içinde bulunan haber merkezinde 1 komiser olmak üzere toplam 4 polis tarafından, her gün farklı saat dilimlerinde, ilçe giriş ve çıkışları başta olmak üzere 120’si hareketli olmak üzere 500 noktaya yerleştirilen EDS kamerası görüntülerinin canlı olarak izlenip, kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülerin ekran görüntüsü ile plakalarının kayıtlı olduğu adreslere ceza gönderiliyor.

EDS kameralarından yapılan denetimler kapsamında, araç kullanırken cep telefonu kullanan, emniyet kemeri takmayan, trafik ışığı ihlali yapan, yayalara ait, motorlu araçların girişi yasak olan sokaklarda giren, park yasağı bulunan alanlardaki araçlar olmak üzere toplam 88 sürücüye çeşitli suçlardan cezai işlem uygulandı. Ceza kesilen sürücülerin çoğunluğunun kask takmayan motosikletliler olduğu gözlemlendi.

Marmaris İlçe Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amiri Yrd. Komiser Oktay Çobanoğlu, “Halkımızın can güvenliği ve kamu düzeni sağlamak amacıyla 7 gün farklı saat dilimlerinde ikişer saat kamaralardan denetim yapıyoruz. İlçe girişçıkışları, ana cadde ve sokaklarda EDS görüntüsünü alarak kural ihlali yapanların plakalarına kural ihlali yaptığı maddeyi ekleyerek adreslerine tebligatı gönderiyoruz. İlçemizde özellikle motosikletli kask takmayan sürücülere yönelik takibimiz mevcut. Hem kameralardan hem de ana cadde ve sokaklarda sıkı denetimlerimiz devam edecek. Vatandaşlarımızın kendi can güvenlikleri adına kurallara riayet etmelerini rica ediyoruz, trafik kazalarının önüne kurallara uyarak geçebiliriz” dedi.

