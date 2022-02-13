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Muğla’nın Köyceğiz İlçesinde oynanan Türkiye Erkekler Hentbol Süper Ligi'nde Köyceğiz Belediyespor Hatayspor'u mağlup etti.



Türkiye Erkekler Hentbol Süper Ligi 15. hafta mücadelesinde Köyceğiz Belediyespor ve Hatayspor mücadelesi ile devam etti. Köyceğiz Kapalı Spor Salonu’nda karşı karşıya gelen ve çekişmeli geçen karşılaşmada Köyceğiz Belediyespor, Hatayspor’u 3027 mağlup etti. Müsabakayı çok sayıda sporsever tribünden takip ederken, tezahüratları ile takımlarına destek verdi.

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