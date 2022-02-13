Datça'da en fazla bademi kırmak için yarıştılar



Mehmet Çil / DATÇA Muğla, (DHA)MUĞLA'nın Datça ilçesinde, bu yıl pandemi tedbirleri nedeniyle sembolik bir katılımla gerçekleştirilen 5'inci Badem Çiçeği Festivali kapsamında yapılan 'en hızlı badem kırma yarışması' kıran kırana mücadeleye sahne oldu.

Datça'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 'en hızlı badem kırma yarışması'nın finali katılımcılara büyük bir heyecan yaşattı. 2 dakika içerisinde kütük üzerinde çekiçle en fazla bademi kırmaya çalışan yarışmacılar rakiplerine üstünlük sağlamak için kıyasıya yarıştı. Yarışmada iki çocuk annesi 52 yaşındaki Seval Ballı 45 badem kırarak birinciliği kazanırken 3 bin TL ödülün sahibi oldu. İkinciliği 44 bademle kazanan 50 yaşındaki Tülay Ballı 1.500 TL, 42 badem kıran Dicle Ok (32) ise üçüncü olarak 500 TL ödül kazandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL

2022-02-13 18:58:28



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