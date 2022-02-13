Datça'da arıtma havuzuna düşen sokak köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

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Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesinde arıtma havuzuna düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Reşadiye Mahallesi'nde özel bir zeytinyağı çiftliğine ait arıtma havuzuna, bugün saat 15.00 sıralarında bir köpek düştü. Köpeği gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Datça İtfaiye Grup Amirliğine bağlı bir ekip, 15 dakikalık çalışmaları sonucunda arıtma havuzuna düşen köpeği iple bağlanarak kıyıya çekti. Yapılan kontrolde, sağlık iyi durumu iyi olan köpek serbest bırakıldı. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL

2022-02-13 22:01:04



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