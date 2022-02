Fethiye’li üreticiler, Çiftçi Birliği kuruyor

Muğla’nın Fethiye İlçesinde Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak’ın talebi üzerine üreticiler, çiftçi birliği kurmak için bir araya geldi.



Karaçulha Gönüller Derneğinde çiftçiler ve üreticilerin birlik kurma yönünde görüş alış verişinde bulunduğu toplantıya Fethiye İlçe Tarım ve Orman Müdürü Şaban Sarıkaya ve müdürlük personeli katılırken, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, toplantıya telefonla görüntülü bağlandı. İl Müdürü Saylak “Birlik kurma yönünde çalışmalara başladığınız için sizi kutluyorum. Göreceksiniz hiç pişman olmayacaksınız” dedi.



Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, geçtiğimiz günlerde Fethiye Ziraat Odası Toplantı Salonunda Fethiye’deki üreticiler ile bir araya gelerek dert ve talepleri dinlemişti. İl Müdürü Saylak, bu toplantıda üreticilerin yaşadığı tüm zorlukların bir çatı altında toplanmamalarından kaynaklandığını ifade etmişti.



Saylak’ın bu sözleri üzerine Fethiye’nin farklı mahallelerinde üreticilik yapan çiftçiler de Çiftçi Birliği kurma yönünde girişimlere başladı. Fethiye’de üreticilerin birlik kurma aşamasında Fethiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak her daim yanlarında olacaklarını belirten İlçe Müdürü Şaban Sarıkaya, “ Hepimiz göreceğiz ki bu birlik kurulduğunda tüm üreticilerimiz hem ürününü yetiştirirken, hem de pazarlarken bu çalışmaların meyvesini yiyecekler. Hep beraber destek verirsek başarılı olacağını düşünüyorum. Birliği kurmak için bazı şartlar var. Bu şartları yerine getirme konusunda da Fethiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak biz gerekli olan tüm yardımı ve kolaylığı sağlayacağız” dedi.



Toplantıya telefon bağlantısı ile katılan Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak üreticilerin birlik kurma kararından duyduğu memnuniyeti ifade ederek “ Evet zor günlerden geçiyoruz. Sıkıntılarımız büyük. Haklı şikayetleriniz, haklı tepkileriniz var. Ama bize düşen geçen gün geldiğimde söylediğim gibi, Rabbim birliğimizi dirliğimizi bozmasın. Bu gemi, içinde tarım il müdürlüğünü barındırıyor, Karaçulhalı seracı çiftçi dostlarımı barındırıyor, Fethiye İlçe Tarım Müdürlüğünü barındırıyor, Ziraat Odasını barındırıyor, çoluk çocuğumuzu, devletimizi ve milletimizi barındırıyor. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bütün bunları yaparken bütün bunları yaparken, o gün de söylemiştim, gerçekten çok üzüldüm 2014’ten halden alacağı olan bir abimiz vardı orada. Ya da istedikleri yerden istedikleri zaman fiyat koyan, sizleri zora sokan yaklaşımlar mevcuttu. Ama onun ötesinde üretim girdilerindeki yükselmeler, dünyadaki koşullar hepimizin belini büküyor. Biz Ankara’da bakanlık bazında bu dertlerinizi Allah’ın izniyle bakanımıza, devletimize iletiyoruz. Allah nasip ederse, sayın valimizle bir toplantı yaptık. Sorunlarımızı önerilerimizi cumartesi Cumhurbaşkanımıza bir rapor halinde ileteceğiz. Biliyorsunuz yarından itibaren tarım kredi kooperatifi gübrelerde %10’luk bir indirim yaptı. Yetmez bu indirim ama bir miktar daha dertlerimize faydası olur diye düşünüyorum. Onun ötesinde hep söylediğim gibi küçük üreticiler, orta üreticiler yani benim köylülerim, anasından babasından gördüğü bu işi yapanlar bir arada olacağız ki ayakta kalalım. Yoksa hem küresel iklim felaketinin yaşandığı, yani 5 yıldır Fethiye’de don olmamış bu sene dondan herkes mağdur oldu, bazı yerlerde seraları su bastı, diğer taraftan da kuraklık. Bütün bunlarla baş etmek kolay değil. Dolayısıyla bizim söylediğimiz şudur. Siz güçlerinizi birleştirin, biz sizin yanınızdayız. Ben Barış Saylak olarak Muğla Tarım Orman İl Müdürü olarak bu görevde bulunduğum süre boyunca sizin yanı başınızda dün olduğu gibi bugün olduğum gibi olmaya şeref sözü veriyorum. Siz yeter ki isteyin ben sizi omzumda taşırım. Ben bir köy çocuğuyum. Bunu laf olsun diye söylemiyorum. Her yerde her platformda sizin dertlerinizi iletiyorum. Şimdi Allah nasip ederse, Perşembe günü Fethiye’de bir törene geleceğim. Yine orada sizlerle de buluşmak isterim. Önce Allah’a sonra kendi gücünüze sonra bize güvenin. Bu devlet kadimdir. Dolayısıyla iyi olacağız, diri olacağız, bir olacağız. Sorunlarımızın üstesinden hep birlikte geleceğiz” ifadelerini kullandı.

