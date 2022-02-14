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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Oktay, “EMITT fuarı çok verimli geçti”

İHA

Başkan Oktay, “EMITT fuarı çok verimli geçti”

'Sen hep güzelsin Marmaris' temasıyla EMITT’te yerini alan Marmaris standı ziyaretçi akınına uğradı. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, fuarın oldukça verimli geçtiğini söyledi.
Dünyanın en büyük 5 turizm fuarı içinde yer alan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT, 25. kez misafirlerini ağırladı. 4 gün boyunca binlerce kişinin ziyaret ettiği fuarda Marmaris en çok ilgi gören stantlardan biri oldu.
Marmaris Belediyesi’nin öncülüğünde Marmaris Ticaret Odası, GETOB, Bozburun Yatçılık Kooperatifi, oteller ve seyahat acentelerinin yer aldığı Marmaris standı hem sektör temsilcilerinin hem de tatil için bilgi almak isteyen vatandaşların uğrak yeri oldu.
4 gün süren fuarda Marmaris’in öne çıkan potansiyelleri, doğal güzellikleri, kültürü, tarihi, eşsiz sahilleri, turizm destinasyonlarını tüm dinamiklerle birlikte anlattıklarını söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, ‘sen hep güzelsin’ temasıyla katıldıkları fuarın oldukça verimli geçtiğini söyledi.
“Görüşmeler çok olumlu”
Hem diğer turizm kentlerinin yöneticileriyle bir araya gelerek gelecek sezona dair fikir alışverişinde bulunduklarını hem de sektörün temsilcileriyle bir araya gelme fırsatı yakaladıklarını söyleyen Oktay, “Pandemi ve geçtiğimiz yaz yaşadığımız yangın felaketinin ardından zor bir süreç yaşıyorduk. Turizmde yaşanan düşüşün Marmaris ekonomisine verdiği zararı telafi edebilmek ve geçtiğimiz aylarda yaşanan yangın, dolu ve sel gibi doğal afetlerden dolayı oluşan havayı geride bırakmak ve kendimizi anlatmak için bu tarz fuarlar bizim için çok önemli” dedi.
Belediye Başkanı Oktay, “2022’ye umutla bakıyoruz. Ki burada yaptığımız görüşmeler de bunu onaylar nitelikteydi. Özellikte İngiltere’nin en büyük tur operatörlerinden biri olan Jet2 Holidays’in yöneticileri başta olmak üzere diğer kurumlarla yaptığımız görüşmeler 2022 için umutlarımızı daha da artırdı” açıklamasını yaptı.
“Erken rezervasyon önemli”
Fuar boyunca gazete ve televizyon kanallarına verdiği röportajlarda ‘erken rezervasyon çağrısı’ yapan Oktay, “Dış ülkelerden talep oldukça yoğun durumda. Dolayısıyla tatil düşünenlerin erken rezervasyon fırsatlarından faydalanmalarında fayda var. Son günlere bırakıldığı takdirde yer bulamama ihtimali de oldukça yüksek” diye konuştu.
Öte yandan Belediye Başkanı Mehmet Oktay gazetecilerle bir araya geldi. Gazetelerin ve televizyonların yöneticileri ile yemekte buluşan Başkan Oktay, yangın sonrası yapılan çalışmaları ve sezonla ilgili öngörülerini anlattı. Yemeğe Deniz Zeyrek, Suat Toktaş, Erhan Öztürk, Emrullah Erdinç ve çok sayıda gazeteci katıldı.

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