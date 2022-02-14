Pınar Gültekin davasında 10'uncu duruşma; karar çıkması bekleniyor(2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pınar Gültekin davasında 10'uncu duruşma; karar çıkması bekleniyor(2)

DHA

Pınar Gültekin davasında 10'uncu duruşma; karar çıkması bekleniyor(2)


'BU CİNAYET TEK BAŞINA İŞLENEMEZ DEDİK'
Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde Pınar Gültekin davasının 10'uncu duruşmasına tutuklu sanık Cemal Metin Avcı (SEGBİS) aracılığı ile katılırken, tutuksuz sanıklar kardeşi Mertcan Avcı, babası Selim Avcı, annesi Ayten Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün, iş ortağı Şükrü Gökhan Orhan ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.
Duruşma öncesi açıklama yapan Pınar Gültekin'in avukatı Rezan Epözdemir, "Bugün karar duruşması bizim için son derece önemli, yargılamanın başından beri bu cinayetin tek başına işlenemeyeceğini söylüyorduk. Suç delillerini gizleyen başka faillerin olduğunu iddia ediyorduk. Hatta müşterek faillerin olduğunu iddia ediyorduk. Önce diri diri yakılmış, üzerine beton dökülmüş ve varilin ağırlığı 162,5 kiloya gelmiş, olay yeri inceleme tutanağıyla sabit. Bunu tek bir kişinin kaldırması hayatın olağan akışına ve fizik kurallarına aykırı. Soruşturma tek şüpheli üzerinde giderken, 'Bu cinayet tek başına işlenemez' dedik. Sonrasında Mertcan Avcı'nın cinayet mahallinde olduğu HTS raporlarıyla sabit hale geldi" dedi.
'AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI BEKLENTİMİZ VAR'
Mertcan Avcı, ifadesinde, "Gittim, varile baktım, abim bir şeyler yakıyordu, bozuk kokoreçler yakılıyordu" dediğini hatırlatan Epözdemir, "Bu iddia, hayatın olağan akışına aykırı. Burada suç delillerini gizlemeye yönelik bir irade var. Adli tıp raporuna göre, maktule henüz hayattayken diri diri yakılmış. Mertcan Avcı'nın bulunduğu saat ve zaman diliminde maktule halihazırda yakılıyordu ve yaşıyordu. Yaşıyor olması sebebiyle, sen, burada müşterek failsin. Yakma faaliyetine yardımcı oldun. Mertcan Avcı için de kasten öldürme, suçundan Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru yaptık. Ayten Avcı, Selim Avcı, Şükrü Gökhan Orhan ve Eda Karagün hakkında takipsizlik kararı verilmişti. Mertcan Avcı, 20 Temmuz'da gözaltına alınıyor. O akşam 22.35'te bu 4 kişi, ilginç bir şekilde bağ evine gidiyor. Her biri gitme gerekçesini farklı anlatıyor. Gitme gerekçeleri belli, suç delilerini gizleme ve yok etme. Nitekim oradaki sigara izmaritlerinde DNA örnekleri bulunuyor. Mahkeme 4 şüpheli hakkında önce takipsizlik kararı verdi, biz de Adalet Bakanlığı'na başvuru yaptık. Bakanlık başvurumuzu kabul etti. Bu 4 şüpheli hakkında da dava açıldı. Cemal Metin Avcı için bugün ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası beklentimiz var" diye konuştu. (DHA)
Fırat AKAY/MUĞLA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Fırat AKAY
2022-02-14 15:04:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hedef 20 bin tohum topu 6 bin tohum topunu daha toprakla buluşturdular
YEREL HABERLER Hedef 20 bin tohum topu 6 bin tohum topunu daha ...
Başkan Oktay, “EMITT fuarı çok verimli geçti”
YEREL HABERLER Başkan Oktay, “EMITT fuarı çok verimli geçti”
Büyükşehir’den amatör spor kulüplerine destek
YEREL HABERLER Büyükşehir’den amatör spor kulüplerine destek
Başkan Gümüş, spor kompleksinde incelemelerde bulundu Halı saha ve Kafeterya yakında hizmete açılıyor
YEREL HABERLER Başkan Gümüş, spor kompleksinde incelemelerde ...
Pınar Gültekin cinayetinin karar duruşması başladı
YEREL HABERLER Pınar Gültekin cinayetinin karar duruşması başladı
Fethiye’li üreticiler, Çiftçi Birliği kuruyor
YEREL HABERLER Fethiye’li üreticiler, Çiftçi Birliği kuruyor
Sakin Şehir Köyceğiz’de Limon isimli kedi müzik derslerinin vazgeçilmezi oldu
YEREL HABERLER Sakin Şehir Köyceğiz’de Limon isimli kedi müzik ...
Başkan Gürün, görevine başladı Kovid-19’a yakalanan ve evinde istirahat eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, izolasyon sürecini tamamlayarak görevine başladı.
YEREL HABERLER Başkan Gürün, görevine başladı Kovid-19’a yakalanan ...
Pınar Gültekin davasında 10'uncu duruşma; karar çıkması bekleniyor
YEREL HABERLER Pınar Gültekin davasında 10'uncu duruşma; karar ...
Pınar Gültekin davasında 10'uncu duruşma; karar çıkması bekleniyor
YEREL HABERLER Pınar Gültekin davasında 10'uncu duruşma; karar ...
Datça'da arıtma havuzuna düşen sokak köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Datça'da arıtma havuzuna düşen sokak köpeği itfaiye ...
Datça'da arıtma havuzuna düşen sokak köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Datça'da arıtma havuzuna düşen sokak köpeği itfaiye ...
Datça'da en fazla bademi kırmak için yarıştılar
YEREL HABERLER Datça'da en fazla bademi kırmak için yarıştılar
Datça'da en fazla bademi kırmak için yarıştılar
YEREL HABERLER Datça'da en fazla bademi kırmak için yarıştılar
Datça Badem Çiçeği Festivali sönük geçti
YEREL HABERLER Datça Badem Çiçeği Festivali sönük geçti
Ortaca Belediyespor deplasmanda Dalyanspor'u 1-0 mağlup etti
YEREL HABERLER Ortaca Belediyespor deplasmanda Dalyanspor'u 1-0 ...
Köyceğiz Belediyespor, Hatayspor’u mağlup etti
YEREL HABERLER Köyceğiz Belediyespor, Hatayspor’u mağlup etti
Sandras yaz-kış doğaseverlerin gözdesi Muğla’nın 2 bin 295 metre rakımlı en yüksek dağı Köyceğiz ilçesindeki Sandras dağı yaz-kış doğaseverlerin gözdesi oldu.
YEREL HABERLER Sandras yaz-kış doğaseverlerin gözdesi Muğla’nın 2 ...
Marmaris'te gönüllüler fidan ve tohum dikimlerine devam ediyor
YEREL HABERLER Marmaris'te gönüllüler fidan ve tohum dikimlerine ...
Fethiyespor'un konuğu Ofspor
YEREL HABERLER Fethiyespor'un konuğu Ofspor
Sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü öldü
Sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü öldü
Sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü hayatını ...
Güzel havanın tadını çıkardılar Sahillerde yoğunluk yaşandı
YEREL HABERLER Güzel havanın tadını çıkardılar Sahillerde yoğunluk ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.