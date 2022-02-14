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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pınar Gültekin davasında 10'uncu duruşma (3)

DHA

Pınar Gültekin davasında 10'uncu duruşma (3)


DURUŞMA ERTELENDİ
Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) boğduktan sonra varile koyup yakan Cemal Metin Avcı (32) ile suç delilerini gizleyip, yok ettikleri öne sürülen kardeşi Mertcan Avcı (26), annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı Eşi Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan´ın yargılandığı davanın karar beklenen 10'uncu duruşması, mahkeme tarafından ertelendi.
Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma yoklama ile başladı. Mahkeme heyeti tarafından ilk olarak Pınar Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'e söz verildi. Epözdemir, "Müvekilim ile Cemal Metin Avcı arasında arkadaşlık ilişkisi var. Pınar, sanığın evli olduğunu öğrendikten sonra ayrılmak istediğini kendisine söylemiştir. Sanık, her duruşmada kurgu savunması yaptı. Cinayetin öncesini ve sonrasını ilmik ilmik planladığı ortada. Profesyonel katil profiliyle karşı karşıyayız. İyi hal indirimi uygulanmamasını, sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini istiyoruz" dedi.
Epözdemir, yargılamanın başından buyana cinayetin tek kişi tarafından işlenmesinin mümkün olmadığını ileri sürerek, "Mertcan Avcı'nın, Pınar'ın katledildiği gün ağabeyi ile birçok kez telefon ile görüşme yaptığı HTS kayıtlarında mevcut. Olay yerine de gitmiş. Suçu gizlemeye çalışıyor. Mertcan Avcı, kolluk kuvvetleri ifadesinde ve mahkemedeki savunmasında, 'ağabeyinin bağ evinde bozuk kokoreçleri yaktığını' anlattı. Yakılan ceset ile bozulan kokoreç kokularını ayırt edememiş olması inandırıcı değil. En üst seviyeden cezalandırılmasını talep ediyoruz. Diğer tutuksuz sanıkların da birlikte hareket ettikleri ortada. Cemal Metin Avcı suçunu kabul etmemişken, saat 22.35'te neden bağ evine gidiliyor. Sizlere vahiy mi geldi? Gerçek dışı çelişkili ifadeler ile mahkemeyi yanıltmaya çalıştılar" dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da Cemal Metin Avcı'ya haksız tahrik indirimi uygulanmamasını, diğer 5 şüpheli için de cezanın en üst seviyeden verilmesini talep etti.
İDAM CEZASI İSTEDİLER
Baba Sıddık Gültekin, "Kızım diri diri hunharca öldürüldü. Bir kişinin yapacağı iş değil. Şu an sinirden konuşamıyorum. Genç kızın diri diri yakılmasının cezasının ağırlaştırılmış müebbet değil, idam olması gerekiyor" dedi.
Anne Şefika Gültekin, "Kızım gözümün önünden gitmiyor. Adalet Bakanlığı'ndan kadın cinayetleri için idam getirilmesini istiyorum" dedi. Avukat Rezan Epözdemir, sanık Mertcan Avcı'nın müşterek fail olarak yargılanması için Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe verdi. Duruşmada dilekçeyi değerlendiren mahkeme heyeti, Avcı hakkında mevcut yargılamanın tamamlanmasının beklenmesine karar verdi.
Söz hakkı verilen Ayten Avcı, "Mahkemedeki sürecin buraya gelmesinin tek nedeni avukat Rezan Epözdemir'in senaryolarından kaynaklanıyor" dedi. Sanık Mertcan Avcı ise, suçlamaları kabul etmediğini ifade etti.
'ÜZERİME KAN BULAŞMASINI İSTEMEDİM'
Mahkeme başkanının, "Pınar Gültekin'i neden elinle değil de ip dolayarak varile koydun" sorusuna sanık Cemal Metin Avcı, "Üzerime kan bulaşmasını istemedim" diye yanıt verdi. Avcı'nın savunması sırasında Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, "katil" diye bağırması üzerine, mahkeme başkanı tarafından dışarıya çıkarıldı.
Mahkeme heyeti, ara kararında Cemal Metin Avcı'nın tutukluluk hali ile Mertcan Avcı'nın adli kontrol şartının uygulamasının devamına; Ayten Avcı, Mertcan Avcı, Şükrü Orhan ve Eda Karagül'ün toplanan delillerin yeterli olması nedeniyle sonraki celseye katılmamalarına karar vererek, duruşmayı erteledi. (DHA)Cavit AKGÜN Fırat AKAY MUĞLA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN Fırat AKAY
2022-02-14 17:55:58

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