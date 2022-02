Marmaris´te 43 kaçak göçmen ve bir organizatör şüphelisi yakalandı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA´nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca 2 can salı ile lastik bota konularak Türk kara sularına geri itilen toplam 43 kaçak göçmen ve organizatör olduğu şüphelenilen balıkçı, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Marmaris ilçesine 65 kilometre mesafedeki Bozburun Mahallesi Bozukkale Mevkisi açıklarında devriye görevinde bulunan Güney Ege Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı ekipleri, 11-13 Şubat tarihleri arasında 2 can salı ve bir lastik botta 43 kaçak göçmen ile organizatör olduğundan şüphelenilen balıkçıyı kurtardı.

Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı´na getirilen 43 kaçak göçmenin kimlik tespiti ve doktor kontrolü yapıldı. Çoğunluğu Suriye uyruklu olmak üzere Burma ve Iraklı kaçak göçmenler işlemleri ardından jandarma aracılığıyla Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü´ne teslim edildi.

Jandarma´da gözaltına alınan bir insan kaçakçısı şüphelisi yapılan işlemleri ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

Kurtarılan kaçak göçmenlerin, Yunanistan askerlerince cep telefonları toplanıp denize atıldığı, kötü muamele görerek can salına konularak Türk karasularına geri gönderildiği öğrenildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN

2022-02-15 00:32:43



