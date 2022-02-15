Tartıştığı oğlunu öldürdü

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Cavit AKGÜN/ MUĞLA (DHA)- MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde Cavit Kara'yı (28), çıkan tartışmanın ardından babası Hüseyin Kara (62) tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü.

Olay, saat 23.00 sıralarında Menteşe'nin Akkaya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evlerinin bahçesinde odun kıran Hüseyin Kara ile oğlu Cavit Kara arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hüseyin Kara, belinden çıkardığı tabancayı ateşleyerek oğlunu vurdu. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Cavit Kara'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kara'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Hüseyin Kara ise olay yerinde jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Menteşe Cavit AKGÜN

2022-02-15 00:35:00



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