Bodrum'da 33 kaçak göçmen yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrum'da 33 kaçak göçmen yakalandı

DHA

Bodrum'da 33 kaçak göçmen yakalandı


Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),(DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 33 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.Sahil Güvenlik Komutanlığı, 11 Şubat saat 07.30'da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan bir grup kaçak göçmenin Bodrum açıklarında olduğunu tespit etti. Bölgeye ulaşan ekipler hareketli lastik botu durdurarak içerisindeki 15 kaçak göçmeni yakaladı. Ekipler 13 Şubat saat 06.25'te, Bodrum açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan hareketli lastik botu durdurarak içerisindeki 18 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2022-02-15 04:12:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tartıştığı oğlunu öldürdü
YEREL HABERLER Tartıştığı oğlunu öldürdü
Marmaris´te 43 kaçak göçmen ve bir organizatör şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Marmaris´te 43 kaçak göçmen ve bir organizatör ...
Muğla’da baba oğlunu öldürdü
YEREL HABERLER Muğla’da baba oğlunu öldürdü
Muğla Kadınlar Satranç İl Birinciliği Turnuvası gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Muğla Kadınlar Satranç İl Birinciliği Turnuvası ...
Tekneleri arızalanan 29 kaçak göçmen kurtarıldı, 1 organizatör gözaltında
YEREL HABERLER Tekneleri arızalanan 29 kaçak göçmen kurtarıldı, 1 ...
Muğla'da ocakta unutulan yemek yangın çıkardı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Muğla'da ocakta unutulan yemek yangın çıkardı: 2 ...
Bodrum'da 33 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Bodrum'da 33 düzensiz göçmen yakalandı
Tekneleri arızalanan 29 kaçak göçmen kurtarıldı, 1 organizatör gözaltında
YEREL HABERLER Tekneleri arızalanan 29 kaçak göçmen kurtarıldı, 1 ...
Demirlere çarpıp su kanalına düşen motosikletin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Demirlere çarpıp su kanalına düşen motosikletin ...
Muğla kıyıları göçmen kaynıyor Marmaris, Dalaman ve Fethiye açıklarında 37 düzensiz göçmen yakalandı, 54 düzensiz göçmen kurtarılırken, 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı.
YEREL HABERLER Muğla kıyıları göçmen kaynıyor Marmaris, Dalaman ve ...
Muğla'da çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Muğla'da çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale ...
Dalaman’da ev yangını
YEREL HABERLER Dalaman’da ev yangını
Pınar Gültekin cinayeti davasında karar ertelendi Pınar Gültekin’in ailesinin avukatı tarafından sanık Cemal Metin Avcı’nın kardeşi Mertcan Avcı hakkında bir hafta önce ‘kasten öldürmeye iştirak’ nedeniyle yapılan suç duyurusunun neticesinin beklenmesi için karar ertelendi
YEREL HABERLER Pınar Gültekin cinayeti davasında karar ...
Pınar Gültekin davasında 10'uncu duruşma (3)
YEREL HABERLER Pınar Gültekin davasında 10'uncu duruşma (3)
Pınar Gültekin davasında 10'uncu duruşma; karar çıkması bekleniyor(2)
YEREL HABERLER Pınar Gültekin davasında 10'uncu duruşma; karar ...
Hedef 20 bin tohum topu 6 bin tohum topunu daha toprakla buluşturdular
YEREL HABERLER Hedef 20 bin tohum topu 6 bin tohum topunu daha ...
Başkan Oktay, “EMITT fuarı çok verimli geçti”
YEREL HABERLER Başkan Oktay, “EMITT fuarı çok verimli geçti”
Büyükşehir’den amatör spor kulüplerine destek
YEREL HABERLER Büyükşehir’den amatör spor kulüplerine destek
Başkan Gümüş, spor kompleksinde incelemelerde bulundu Halı saha ve Kafeterya yakında hizmete açılıyor
YEREL HABERLER Başkan Gümüş, spor kompleksinde incelemelerde ...
Pınar Gültekin cinayetinin karar duruşması başladı
YEREL HABERLER Pınar Gültekin cinayetinin karar duruşması başladı
Fethiye’li üreticiler, Çiftçi Birliği kuruyor
YEREL HABERLER Fethiye’li üreticiler, Çiftçi Birliği kuruyor
Sakin Şehir Köyceğiz’de Limon isimli kedi müzik derslerinin vazgeçilmezi oldu
YEREL HABERLER Sakin Şehir Köyceğiz’de Limon isimli kedi müzik ...
Başkan Gürün, görevine başladı Kovid-19’a yakalanan ve evinde istirahat eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, izolasyon sürecini tamamlayarak görevine başladı.
YEREL HABERLER Başkan Gürün, görevine başladı Kovid-19’a yakalanan ...
Pınar Gültekin davasında 10'uncu duruşma; karar çıkması bekleniyor
YEREL HABERLER Pınar Gültekin davasında 10'uncu duruşma; karar ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.