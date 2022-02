Gayrimenkul dolandırıcılarına dikkat Kaporayı alıp kayıplara karışıyorlar

Muğla'nın Milas ilçesinde Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Mehmet Kırkık, son zamanlarda artan gayrimenkul fiyatları ile dolandırıcıların sahibinden satılık ilanlarıyla kapora alıp vatandaşları zor durumda bıraktıklarını ifade etti.

Gayrimenkul fiyatlarında yaşanan artışla birlikte dolandırıcılar emlak sektörüne yöneldi. "Sahibinden Satılık" ilanları ile vatandaşları ağına düşüren dolandırıcılar, kaporayı aldıktan sonra kayıplara karışıyor. Özellikle sahibinden satılık ya da kiralık olan evlerde dolandırıcılığın çok yaygın olduğunu belirten Milas Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Mehmet Kırkık, "Gelen ihbarlarda en fazla sahibinden verilen ilanlara dikkat çekilmektedir. Sanki mal sahibi gibi ilan girip artık ne koparırsa 50 bin, 100 bin, ondan sonra kayıplara karışıyorlar. Bir daha izini bulmak mümkün olmuyor. Aynı konu kiralık evler için de geçerlidir" dedi.



"Gayrimenkul satın alacaklar dikkatli olsunlar"

Başkan Kırkık, "Milas Emlak Müşavirleri Derneği Olarak bizlere ulaşan ihbar ve telefonlarla edindiğimiz bilgilere göre normalde fiyatı yüksek bir gayrimenkulü sahibi gibi ilana girip fiyatı makulmüş gibi göstererek dikkat çekip aslında öyle satılık bir yer olmamasına rağmen kaporayı alarak kayıplara karışan kişi ya da kişilerin maalesef vatandaşlarımızı maddi ve manevi olarak dolandırdıklarını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Özellikle internet sitelerindeki sahibinden ilanlara dikkat edilmesini önemle rica ediyorum. Yani kapora vermeden önce tapunun sorgulanması gerekiyor. İlan verenin emlakçı olması halinde Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi'nin olup olmadığını sorgulamalarını satışa ya da kiraya bahse konu gayrimenkul için satış ya da kiralama yetkisi olup olmadığının mutlaka sorgulanması gerekmektedir. Gelen ihbarlarda en fazla sahibinden verilen ilanlara dikkat çekilmektedir. Sanki mal sahibi gibi ilan girip artık ne koparırsa 50 bin 100 bin ondan sonra kayıplara karışıyorlar, bir daha izini bulmak mümkün olmuyor. Aynı konu kiralık evler için de geçerlidir. Vatandaşlarımızın dolandırılmaması için yetki belgesini almış sorumlu emlak danışmanları ile alışveriş yapmalarını tavsiye ediyorum. Satıcı mülk sahiplerinin yetki belgeli emlakçı arkadaşlarımıza satış yetkisi vermelerini şiddetle ve önemle tavsiye ediyorum. Kiralıklarda da aynı şekilde, emlakçıya yetki sözleşmesi aynı şekilde imzalayıp sorumluluğu emlakçı arkadaşlarımıza vermelerini öneriyorum. Bakanlıktan, Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesini almış sorumlu emlak danışmanı arkadaşlarımızın hata yapma lüksü yoktur. Yapan olursa da ttbs.gov.tr adresinden şikayet edebilirsiniz" diye konuştu.



"Bölgemiz alım satım ve kiralamada hareketli"

Başkan Kırkık sözlerine şöyle devam etti: "Bölgemiz çok geniş alana sahip olduğu ve çok göç aldığı için alım satım ve kiralama işleri bir hayli hızlı ve hareketli durumdadır. Tapu Müdürlüğü uygun olmayan şartlarda çalışmasına rağmen geçen yıl 2021 yılı bir önceki yıla göre 11 bin 857 daha fazla yevmiye ile kapatılmıştır. Milas Tapu Müdürlüğü’nde 2020 yılında 31 bin 622 yevmiye, 2021 yılında 43 bin 479 yevmiye ile işlem yapılmıştır. Eksik personelle böyle özverili çalışan Tapu Müdürlüğümüzü tebrik ederim. Umarım daha fazla personelle daha iyi şartlar sağlanır hem çalışan personel hem de vatandaşlarımız işlemlerini günlük olarak bitirip sağlıklı bir şekilde alışverişlerini tamamlarlar."



"Satılık konut bulmakta zorlanıyoruz"

"Bir önemli konu da, son dönemde biz emlakçıların en büyük sıkıntısı artan fiyatlar sebebiyle satılık konut bulmakta zorlanıyor olmamızdır" diyen Başkan Kırkık, "Bu günlerin de geçeceğini, bu fiyatların bir yerde oturacağını düşünüyoruz. Tabi ki artan inşaat maliyetleri de bunun en büyük sebebi durumunda. Bunlara kısıtlı sayıda konut arsası olması fiyatların 23 kat artmasına sebep oldu. Sıfır konutta yaşanan bu sıkıntı ikinci el konutlara otomatik olarak yansıdı. Bununla eşdeğer olarak konut kredisi faiz oranlarının da yüksek olması piyasaları fazlasıyla etkileyerek piyasaların kilitlenmesine sebep olmuştur. Tapuda en fazla işlem gören işlemler arazi satışlarıdır. Küçük parsellerin alıp satılması hobi bahçesi tarzı veya içinde yıkık bile olsa kargir ev olarak geçen mülkler çok hızlı bir şekilde alınıp satılmaktadır. Şahsi kanaatim, konut satışlarında NisanMayıs aylarında rakamların yerine oturacağı sıkışık piyasada fırsat satışlarının olabileceğini öngörüyorum. Tabi bunlar bizim 1617 yıllık tecrübeye dayalı tahminlerimiz bekleyip göreceğiz. Ama şu bir gerçek ki gayrimenkul hiçbir dönemde hiçbir şekilde zarar ettirmeyip her zaman karlı bir yatırım aracı olmuştur. Benim şahsi kanaatim döviz ve altından vazgeçip gayrimenkule yatırım yapanların her zaman karlı çıkacak olmalarıdır. Artan Kovid19 vakaları sebebiyle vatandaşlarımızın dikkatli olmasını sağlığın her şeyden önemli olduğunun bilinci ile davranarak 2022 yılında sorunsuz bir yıl geçirmelerini diliyorum" dedi.

