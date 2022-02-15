Tartıştığı oğluna öldüren baba: Evlenmek istediği kıza karşı çıktım



Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)-MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, oğlu Cavit Kara'yı (28) tabancayla öldüren Hüseyin Kara (62) ifadesinde, oğlunun evlenmek istediği kıza karşı çıktığını, bu nedenle tartıştıklarını söyledi.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Menteşe ilçesi, Akkaya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evlerinin bahçesinde odun kıran Hüseyin Kara ile oğlu Cavit Kara tartıştı. Çıkan kavgada Hüseyin Kara, belinden çıkardığı tabancayı oğluna doğrultup, peş peşe ateşledi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Cavit Kara'nın boynuna ve kalbine isabet eden 3 kurşunla yaşamını yitirdiğini belirledi. Kara'nın cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Hüseyin Kara da jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kara, jandarmadaki ifadesinde; oğlunun evlenmek istediği kıza karşı çıktığını, bu nedenle tartıştıklarını anlattı. Tartışma sırasında oğlunun kendisine hareket ettiğini iddia eden Kara, bu sırada sinirlerine hakim olamadığını belirterek eylemi gerçekleştirdiğini söyledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2022-02-15 13:32:14



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