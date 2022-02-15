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Muğla’nın Milas ilçesinden Yunanistan adalarına geçmeye çalışan göçmenlerin içerisinde bulunduğu yelkenli sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalanırken,15 metrelik yelkenli tekneden 111 düzensiz göçmen çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Kıyıkışlacık Mahallesi yakınlarından bindikleri 15 metrelik yelkenli tekne ile Yunanistan adalarına oradan da İtalya’ya gitmeye çalışan 111 düzensiz göçmen, ihbar üzerine harekete geçen sahil güvenlik ekiplerinin Güllük Körfezi’nde gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı. 2 organizatörün gözaltına alındığı operasyon kapsamında yakalanan göçmenler ifade işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderilecek.



İfadeleri devam eden iki organizatörün ise Milas Adliyesi’ne sevk edilmesi bekleniyor.

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