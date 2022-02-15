Yangın mağduru üreticilere yem desteği Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınından etkilenen üreticilere büyükbaş ve küçükbaş hayvan besi yemi desteği verildi.

Köyceğiz İlçesinde geçen yıl çıkan orman yangınında zarar gören 8 mahalleden toplam Bin 312 üreticiye Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarının yem ihtiyacını karşılamak üzere 17 TIR hayvan yemi dağıtımı gerçekleştirildi. Küçükbaş hayvanlar için 204 ton, büyükbaş hayvanlar için 150 ton olmak üzere toplamda 354 ton hayvan yemi Köyceğiz Zeytinalan Mahallesinde yapılan törenle dağıtıldı.

Muğla genelinde Bin 835 ton yem dağıtıldı

Çiftçilere hayvan yemi dağıtımında konuşan Muğla Tarım ve orman İl Müdürü Barış Saylak, “Yangınlardan bu yana üreticilere 100 bin fidan, 184 tona yakın arı yemi, 154 ton tohum, 18 bin doz aşı, 80 ton gübre, 860 kg aşı macunu, Bin 835 tona yakın yem dağıtımının yanı sıra 45 adet makine ekipman desteği ile 4 bin 222 adet zeytin kasası dağıttık. Köyceğiz’de zarar gören Çayhisar, Otmanlar, Pınarköy, Sazak, Yangı, Yayla, Yeşilköy ve Zeytinalanı mahallelerine bugün Bin 321 üreticimize toplam 354 ton yem dağıtıyoruz.

57 projeye 21 milyon liralık, Cumhurbaşkanlığı fonundan 17 milyon liralık destek dağıtıldığını açıklayan Saylak, “Yangından etkilenen 9 ilçemizin mahallelerine yaptığımız 57 Entegre Tarımsal Kalkınma Projelerine 21 milyon liralık destek geldi. Aynı zamanda 2 bin 225 civarındaki üreticimizin tarımsal zararlarıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı afet ödeneğinden gelen 17 milyon lirayı üreticilerimizin hesaplarına yatırdık. Dolayısıyla devletimiz üreticilerimiz mağdur olmasın diye her türlü imkanı bizlere sundu. Biz de bunu adil ve adaletli bir şekilde üreticilerimizle buluşturmaya gayret ettik. Önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 21 milyon liralık bir ödenek daha üreticilerimizin hizmetine sunulacak. Yangının ilk gününden bu yana desteklerimiz devam etti ve ediyor” dedi.

Fethiye İncirköy’de 450 Bin Adaçayı ve Kekik fidesi dağıtıldı

Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Tıbbi Aromatik ve Boya Bitkilerin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında Fethiye İncirköy Mahallesinde ise adaçayı ve kekik fide dağıtım töreni yapıldı.

Üretim alanını 3 bin 500 dekara çıkardık

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak konuşmasında “Projenin başlangıcında yaklaşık 500 dekar olan üretim alanını bugün 3 bin 500 dekara çıkardık. Bugün İncirköy’den başlattığımız dağıtımlarla sadece burada 450 bin adet bu hafta ise 308 çiftçiye 980 bin adet adaçayı ve kekik fidesi dağıtacağız. Nisan ayına kadar ise 2 milyona yakın fide dağıtacağız. 2023 yılına kadar projede hedefimiz 3,5 milyon adet fide dağıtmaktı. Bu hedefi aşarak 5 milyonları bulacağımızı umuyorum. İncirköy tıbbi aromatik bitki açısından merkez olmanın yanında buradan çıkacak bir çiftçi örgütlenmesi ile markalaşmanın ve pazarlamanın yolunu da açacaktır” dedi.

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