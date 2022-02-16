Marmaris’te nostaljik konser

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Marmaris Halk Eğitim Merkezi korosunun Barış Fırındüzü yönetimindeki konseri büyük ilgi gördü.

İki senedir büyük sıkıntılar yaşayan Marmaris’te kültür sanat çalışmaları da hız kazanmaya başladı. Armutalan Kültür Merkezi’nde “70’ler, 80’ler, 90’lar” konseptiyle hazırlanan konseri Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Marmaris Esnaf Odası Başkanı Mehmet Ayyıldız ve çok sayıda davetli izledi.

Salonun tamamen dolduğu konserde Cem Karaca’dan Barış Manço’ya, Zerrin Özer’den Sezen Aksu’ya, İbrahim Tatlıses’ten Müslüm Gürses’e kadar onlarca sanatçının eserleri seslendirildi. İzleyenlerin büyük bir coşkuyla eşlik ettiği konser plaket takdiminin ardından ‘Bir Başkadır Benim Memleketim’ şarkısının hep birlikte söylenmesiyle sona erdi.

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