Eski manken evinde ölü bulundu Ölümü sevenlerini şok etti

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşamını sürdüren eski manken Firdevs Alkan, evinde ölü bulundu. Çevresinde Tatyana olarak bilinen Alkan’ın ölümü yakınları ve sevenlerini yasa boğarken, cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bitez Mahallesi Bergamot Caddesi 2119 Sokak üzerindeki bir sitede eşi ile birlikte yaşamını sürdüren 51 yaşındaki Firdevs Alkan, gece alkol aldıktan sonra eve geldi. Evde sakinleştirici bir hap aldığı iddia edilen Firdevs Alkan, koltuğa uzandı. Bir süre sonra eşinin seslendiği Firdevs Alkan, eşine yanıt vermedi. Durumdan şüphelenen eşi, eski manken Alkan’ı uyandırmaya çalıştı fakat uyanmaması üzerine sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Firdevs Alkan’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Acı haberi alarak eve gelen eski mankenin yakınları ve arkadaşları, sinir krizleri geçirdi. Savcı incelemesinin ardından Firdevs Alkan’ın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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