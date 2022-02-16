Köyceğiz’de narenciye üreticilerinin sorunları görüşüldü

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Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde narenciye üreticilerinin sorunları görüşülerek çözüm önerileri paylaşıldı.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde, Dalaman, Ortaca, Köyceğiz, Ula ilçelerindeki çiftçilerin sorunlarını çözmek adına Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan’ın ev sahipliğinde Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak'ın koordinasyonunda; Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir,

Ula Belediye Başkanı Özay Türkler ile Ziraat Odaları Başkanları, İlçe Tarım Müdürleri, Narenciye üreticileri ile bir araya gelindi. Gerçekleştirilen toplantıda, sorun ve çözüm önerileri, çiftçilerin ürünlerinin pazarlanması ve üretimi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

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