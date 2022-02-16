Bodrum’un Hentbolcü kızları yarı finallerde Burdur’da 9-13 Şubat tarihlerinde düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Hentbol müsabakası grup maçlarında Bodrum Profilo Marina Ortaokulu kız takımı yenilgisiz yarı finallere kaldı.

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20212022 Okul Sporları Yıldızlar Türkiye şampiyonasında Menteşe Türdü 100’üncü Yıl Ortaokulu ile birlikte gruptaki tüm maçlarını kazanan Bodrum Profilo Marina Ortaokulu kız hentbol takımı da Türkiye yarı finallerine gitmeye hak kazandı.

Muğla şampiyonluğunun ardından Burdur’da 913 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen grup maçlarında Bodrum ekibi ilk maçında Aydın Müşerref Gündoğdu Ortaokulunu 2313, ikinci maçında Denizli Cumhuriyet Ortaokulunu 175 ve son maçında da Karaman Bifa Ortaokulunu 162’lik skorla geçerek grup maçlarını namağlup tamamladı.

Bodrum Profilo Marina Ortaokulu Yıldız Kızlar Hentbol takımı Gökhan Ceyhan yönetiminde çıktığı tüm maçları kazanmasının ardından Türkiye yarı finallerinde mücadele edecek.

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