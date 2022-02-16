5 bin ton tıbbi atık bertaraf edildi Muğla Büyükşehir Belediyesi Tıbbi Atık Tesisinde bugüne kadar her ay Bin 016 noktadan alınan 5 Bin ton tıbbi atığın sterilizasyon ve bertaraf işlemi gerçekleştirildi.

Tıbbi atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermesinin önüne geçmek için çalışan Muğla Büyükşehir Belediyesi sağlık kuruluşlarından toplanan tıbbi atıkları Türkiye’nin en modern ve donanımlı tesisleri arasında yer alan Muğla Büyükşehir Belediyesi Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinde bertaraf ediyor. Bu kapsamda 2017 yılında kurulan ve 500 kg/sa kapasiteye sahip Tıbbi Atık Sterilizasyon v e Bertaraf tesisinde bugüne kadar 5 Bin ton tıbbi atığın sterilizasyon ve bertaraf işlemi gerçekleştirildi.

1016 noktadan tıbbi atık alınıyor

Muğla’nın 13 ilçesindeki sağlık kuruluşlarından modern taşıma yöntemleri kullanılarak lisanslı araçlarla her ay 1016 noktadan toplam 125 ton tıbbi atık toplanıyor ve tesiste basınçlı buhara maruz bırakılarak steril ediliyor. Tıbbi atıkların zararsız hale getirilip getirilmediği kimyasal ve biyolojik indikatörler kullanılarak test ediliyor. Steril edilen atıklar parçalanarak hacmi küçültülüyor ve evsel çöp niteliği kazandıktan sonra Menteşe Düzenli Depolama Tesisinde bertaraf ediliyor.

Tıbbi atıklar sterilize ediliyor

Muğla Büyükşehir Belediyesine ait Tıbbi Atık Bertaraf Tesisine gelen atıklar sterilize ediliyor. Tüm tıbbi atıkların sterilizasyon işlemi sonrasında enfeksiyon yapıcı atıkların zararsız hale getirilip getirilmediği ise kimyasal ve biyolojik indikatörler kullanılarak test ediliyor. Ayrıca sağlık kuruluşlarından tıbbi atık alınması yönünde rutinin haricinde talep gelmesi durumunda acilen araç çıkartılarak tıbbi atığın bekletilmeden alınması sağlanıyor.

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