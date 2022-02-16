5 bin ton tıbbi atık bertaraf edildi Muğla Büyükşehir Belediyesi Tıbbi Atık Tesisinde bugüne kadar her ay Bin 016 noktadan alınan 5 Bin ton tıbbi atığın sterilizasyon ve bertaraf işlemi gerçekleştirildi.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

5 bin ton tıbbi atık bertaraf edildi Muğla Büyükşehir Belediyesi Tıbbi Atık Tesisinde bugüne kadar her ay Bin 016 noktadan alınan 5 Bin ton tıbbi atığın sterilizasyon ve bertaraf işlemi gerçekleştirildi.

İHA

Tıbbi atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermesinin önüne geçmek için çalışan Muğla Büyükşehir Belediyesi sağlık kuruluşlarından toplanan tıbbi atıkları Türkiye'nin en modern ve donanımlı tesisleri arasında yer alan Muğla Büyükşehir Belediyesi Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinde bertaraf ediyor. Bu kapsamda 2017 yılında kurulan ve 500 kg/sa kapasiteye sahip Tıbbi Atık Sterilizasyon v e Bertaraf tesisinde bugüne kadar 5 Bin ton tıbbi atığın sterilizasyon ve bertaraf işlemi gerçekleştirildi.

5 bin ton tıbbi atık bertaraf edildi Muğla Büyükşehir Belediyesi Tıbbi Atık Tesisinde bugüne kadar her ay Bin 016 noktadan alınan 5 Bin ton tıbbi atığın sterilizasyon ve bertaraf işlemi gerçekleştirildi.

Tıbbi atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermesinin önüne geçmek için çalışan Muğla Büyükşehir Belediyesi sağlık kuruluşlarından toplanan tıbbi atıkları Türkiye’nin en modern ve donanımlı tesisleri arasında yer alan Muğla Büyükşehir Belediyesi Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinde bertaraf ediyor. Bu kapsamda 2017 yılında kurulan ve 500 kg/sa kapasiteye sahip Tıbbi Atık Sterilizasyon v e Bertaraf tesisinde bugüne kadar 5 Bin ton tıbbi atığın sterilizasyon ve bertaraf işlemi gerçekleştirildi.
1016 noktadan tıbbi atık alınıyor
Muğla’nın 13 ilçesindeki sağlık kuruluşlarından modern taşıma yöntemleri kullanılarak lisanslı araçlarla her ay 1016 noktadan toplam 125 ton tıbbi atık toplanıyor ve tesiste basınçlı buhara maruz bırakılarak steril ediliyor. Tıbbi atıkların zararsız hale getirilip getirilmediği kimyasal ve biyolojik indikatörler kullanılarak test ediliyor. Steril edilen atıklar parçalanarak hacmi küçültülüyor ve evsel çöp niteliği kazandıktan sonra Menteşe Düzenli Depolama Tesisinde bertaraf ediliyor.
Tıbbi atıklar sterilize ediliyor
Muğla Büyükşehir Belediyesine ait Tıbbi Atık Bertaraf Tesisine gelen atıklar sterilize ediliyor. Tüm tıbbi atıkların sterilizasyon işlemi sonrasında enfeksiyon yapıcı atıkların zararsız hale getirilip getirilmediği ise kimyasal ve biyolojik indikatörler kullanılarak test ediliyor. Ayrıca sağlık kuruluşlarından tıbbi atık alınması yönünde rutinin haricinde talep gelmesi durumunda acilen araç çıkartılarak tıbbi atığın bekletilmeden alınması sağlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Oto teybinde uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı
YEREL HABERLER Oto teybinde uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı
MSKÜ, Mersin Balığından havyar üretiyor Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi tarafından nesli tehlike altında olan Mersin balıklarından yetiştiricilik yolu ile havyar üretimi gerçekleştirildi.
YEREL HABERLER MSKÜ, Mersin Balığından havyar üretiyor Muğla Sıtkı ...
Bodrum’un Hentbolcü kızları yarı finallerde Burdur’da 9-13 Şubat tarihlerinde düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Hentbol müsabakası grup maçlarında Bodrum Profilo Marina Ortaokulu kız takımı yenilgisiz yarı finallere kaldı.
YEREL HABERLER Bodrum’un Hentbolcü kızları yarı finallerde Burdur’da ...
Köyceğiz’de narenciye üreticilerinin sorunları görüşüldü
YEREL HABERLER Köyceğiz’de narenciye üreticilerinin sorunları ...
Eski manken Firdevs Alkan, evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Eski manken Firdevs Alkan, evinde ölü bulundu
Eski manken evinde ölü bulundu Ölümü sevenlerini şok etti
YEREL HABERLER Eski manken evinde ölü bulundu Ölümü sevenlerini şok ...
Marmaris’te nostaljik konser
YEREL HABERLER Marmaris’te nostaljik konser
Muğla ulaşımına 90 yeni otobüs katılıyor Muğla Büyükşehir Belediyesi hem araç filosunu gençleştirmek hem de ulaşım ağını genişletmek için aldığı 90 yeni otobüs hizmete başlıyor
YEREL HABERLER Muğla ulaşımına 90 yeni otobüs katılıyor Muğla ...
Köyceğiz’de okul ziyaretleri devam ediyor
YEREL HABERLER Köyceğiz’de okul ziyaretleri devam ediyor
Yangın mağduru üreticilere yem desteği Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınından etkilenen üreticilere büyükbaş ve küçükbaş hayvan besi yemi desteği verildi.
YEREL HABERLER Yangın mağduru üreticilere yem desteği Muğla Tarım ve ...
Köyceğiz’de Kadınlar Serbest Güreş Şampiyonası yapıldı
YEREL HABERLER Köyceğiz’de Kadınlar Serbest Güreş Şampiyonası ...
15 metrelik yelkenli tekneden 111 düzensiz göçmen çıktı
YEREL HABERLER 15 metrelik yelkenli tekneden 111 düzensiz göçmen ...
Tartıştığı oğlunu öldüren baba: Evlenmek istediği kıza karşı çıktım (2)
YEREL HABERLER Tartıştığı oğlunu öldüren baba: Evlenmek istediği ...
Baharatlayıp alüminyum folyoya sardığı kokainle yakalandı
YEREL HABERLER Baharatlayıp alüminyum folyoya sardığı kokainle ...
Doğal yaşamına bırakılan yaban domuzu 'Ceyar', her gün bakımevine geliyor
YEREL HABERLER Doğal yaşamına bırakılan yaban domuzu 'Ceyar', her ...
Doğal yaşamına bırakılan yaban domuzu 'Ceyar', her gün bakımevine geliyor
YEREL HABERLER Doğal yaşamına bırakılan yaban domuzu 'Ceyar', her ...
Yelkenli tekne ile Yunan adalarına kaçmaya çalışan 111 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Yelkenli tekne ile Yunan adalarına kaçmaya çalışan ...
Hamile eşini kayalıklardan iterek öldürmekten yargılanan kocaya ağırlaştırılmış müebbet (2)
YEREL HABERLER Hamile eşini kayalıklardan iterek öldürmekten ...
Taş kokain ele geçirildi
YEREL HABERLER Taş kokain ele geçirildi
Bodrum’da su baskınlarına karşı çalışmalar devam ediyor
YEREL HABERLER Bodrum’da su baskınlarına karşı çalışmalar devam ...
2 tabanca ve 277 mermeri ele geçirildi
YEREL HABERLER 2 tabanca ve 277 mermeri ele geçirildi
Yelkenli teknede 111 göçmen yakalandı Milas ilçesi açıklarında Yelkenli tekne ile Yunanistan adalarına yasa dışı kaçış hazırlığındaki 111 düzensiz göçmeni taşıyan yelkenli tekne Sahil Güvenlik radarına yakalandı.
YEREL HABERLER Yelkenli teknede 111 göçmen yakalandı Milas ilçesi ...
150 bin Euro hibe kazanan 'Bütünleştirici Eğitim Projesi' Yatağan’da başlıyor
YEREL HABERLER 150 bin Euro hibe kazanan 'Bütünleştirici Eğitim ...
Milas Yörük Türkmen Kültür Derneği'nden müzik odasına destek
YEREL HABERLER Milas Yörük Türkmen Kültür Derneği'nden müzik odasına ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.