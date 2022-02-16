Oto teybinde uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı

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Muğla’nın Bodrum ilçesinde oto teybi içerisine zulalanan uyuşturucuyu narkotik ekipleri buldu, 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince yapılan çalışmalarda ilçeye bir otomobille uyuşturucu madde sokulacağı bilgisi alındı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilçe girişinde durdurulan araçta yapılan aramada oto teybi içerisine zulalanmış şekilde 80 gram metamfetamin ele geçirildi.

Araçta bulunan G.D. ve S.İ. isimli şahıslar, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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