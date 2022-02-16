Polisin şehit olduğu saldırının davasında ikinci celse Katil zanlısı ve oğlu ikinci kez hakim karşısına çıktı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde KOM personeli genç polis Ercan Yangöz'ün şehit olduğu, polis memuru Abdulkadir Doğan'ın da yaralandığı olayla ilgili 1’i tutuklu 2 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada 2 sanık dinlenirken, mahkeme 16 Mart tarihine ertelendi.

16 Haziran 2021 tarihinde yaşanan olayda Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, silah kaçakçılığı yaptıkları belirlenen şüphelileri takibe aldı. Ekipler takip ettikleri otomobili, Yahşi Mahallesi Giritliler Sokak’ta durdurdu. Araç içerisindeki şüpheliler, burada polise silahlı saldırıda bulundu.

Saldırıda polis memurları Ercan Yangöz ile Abdulkadir Doğan yaralandı. Durumu ağır olan Yangöz, Acıbadem Hastanesi’ne, Abdulkadir Doğan da Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ercan Yangöz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Cenazesi, memleketi Denizli’nin Buldan ilçesinde toprağa verildi. Polisi şehit eden 47 yaşındaki Fatih Özturan ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili hazırlanan iddianamede saldırgan Fatih Özturan hakkında 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme' ve 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet ve 26 yıldan 40 yıla kadar hapis, Özturan’ın oğlu Efe Özturan hakkında ise aynı suçlara yardım ettiği gerekçesiyle 28 yıldan 40 yıla kadar hapsi istendi.

Olayın ikinci duruşması Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Fatih Özturan, taraf avukatları, şehit polisin babası Şahin Yangöz, annesi Nursel Yangöz ve yakınları ile şehit polisin meslektaşları katıldı. Duruşmaya getirilen katil zanlısı Özturan’ın savunması dinlendi. Tutuksuz sanık Efe Özturan ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Mahkemede katil zanlısının olay yerinde bilirkişi incelemesi yapılması talebi reddedildi. Katil zanlısı Fatih Özturan’ın tutukluluğunun devamına hükmedilen duruşmada bir sonraki celsede tanıkların dinlenmesi ve ek kamera kayıtlarının alınmasına karar verildi. Mahkeme 16 Mart 2022 tarihine ertelendi.

Yangöz ailesinin avukatlarından Ömer Turan Osmanoğlu, mahkemenin hızlı bir şekilde ilerlediğini dile getirerek, “Fatih Özturan’ın ifadesi tamamen oğlu Efe’yi kurtarmaya yönelik. En acısı da şu hiçbir pişmanlıkları yok. Bizi ve aileyi en çok üzen, vicdanları sızlatan husus o. Öyle bir noktaya geldi ki beyanları suçlu olan polis, neredeyse silahı ben değil polis sıktı diyecek o noktaya kadar getirdi. Bir sonraki duruşmada karar çıkmaz mütalaa okunur. Mevcut ara kararlara bakıldığı zaman, kamera kayıtları gelecek o arada çözüm yapılırsa eğer, tanıklar dinlenecek ve mütalaaya gelir. Mahkeme sağ olsun, süreci hızlı ilerletiyor. Çok kısa süre içerisinde hak yerini bulacak" dedi.

Yangöz ailesinin diğer avukatı Tuğba Özden Tosun da şahsın 'üzgünüm' bile demediğini dile getirerek, “İnsan olarak 'üzgünüm' bile demedi. Bundan daha üzücü bir şey yok. Biz de tabi ki böyle bir nokta olduğu için, TCK 62’nin uygulanmaması için hiçbir iyi halin olmadığı noktasında tekrar tekrar vurgular yaptık. Duruşmanın iyi geçtiği kanaatindeyim. Tutukluk halinin devamı aynı şekilde sürüyor. Efe Özturan için tüm deliller toplandıktan sonra karar verilecek. Adaletin yerini bulacağı inancımız her zaman tamdır" diye konuştu.

Şehit polisin babası Şahin Yangöz, adaletin yerini bulacağına vurgu yaparak şunları dile getirdi:

“Duruşma çekişmeli geçti, 16 Mart tarihine ertelendi. Karşı taraf savunmasını yaptı biz de savunmamızı yaptık. Karşı taraf keşif talebinde bulundu mahkeme kabul etmedi. Herhangi bir gelişme yok. Efe Özturan SEGBİS yoluyla katıldı ifadesini verdi. Samsun Bafra’da olduğunu söyledi. Devam edecek, adalet yerini bulacak.”

Şehidin annesi Nursel Yangöz ise katil zanlısı ve oğlunun tutuklanmasını isteyerek, “Oğlu ve babasının tutuklanmasını istiyorum. Benim oğlum toprağın altında yatıyor onlar serbest geziyor" ifadelerini kullandı.

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