Yatağan'da görev yapan öğretmenden “toprağa dönüş” romanı

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Turgut Şehit Güngör Çetinkaya Ortaokulu'nda Türkçe Öğretmeni olarak görev yapan Ali Can'ın, roman türünde kaleme aldığı “Toprağa Dönüş” adlı ilk kitabı satışa sunuldu.



Türkçe öğretmeni Ali Can romanı hakkında konuşarak, “Yaşamda insan için vazgeçilmez ögeler vardır. Hava, su, gıda, barınma, aile, iş yaşamı gibi Burada özellikle gıda üzerinden düşünürsek gıdanın özü topraktır. Yani toprak olmazsa gıda olmaz dolayısıyla insanın beslenme kavramı da imkansız hale geleceği için yaşam devam etmez. Belki et, süt, yumurta üzerinden örnek vermek isteyen olabilir. Buna cevap olarak hayvanlar da otla beslenir. Yine sonuçta gıdatoprak ilişkisine gelip dayanıyor. Zaten içinden geçtiğimiz süreçte birçok kısıtlama ile feragat ettiğimiz durumlar oldu ama gıdadan kesinlikle vazgeçmedik. Romanımda tarım ve toprakla ilgili belli süreçleri yaşamış ana karakterler ve diğer karakterler üzerinden dönüşü anlatmaya çalıştım” ifadelerini kullandı.



Basımı yapılan kitabını takdim etmek için Yatağan İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Alemdar’ı ziyaret eden Yazar öğretmen Ali Can, kitabı ve basım süreci hakkında bilgi verdi. Daha sonra “Toprağa Dönüş” adlı roman kitabının ilk baskısını imzalayarak İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Alemdar ve Şube Müdürü Suat Ağı’ya hediye etti.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Alemdar yazmış olduğu roman kitabından dolayı Öğretmen Ali Can’ı kutlayarak; “Öğretmenlerimiz kitap yazma konusunda büyük bir emek harcayarak özveri içerisinde, gecelerini gündüzlerine katarak, geleceğimiz olan öğrencilerimiz ve toplumumuz okuyup aydınlanması için ortaya eserler koyuyorlar. Ali Can öğretmenimizi satışa çıkan ilk kitabından dolayı bir kez daha kutluyor, imzalı kitabını bir hatıra olarak hediye ettiği için kendisine teşekkür ediyorum” dedi.

