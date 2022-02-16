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Polisi şehit eden 'Çakal' lakaplı sanıktan ek kamera kaydı talebi

DHA

Polisi şehit eden 'Çakal' lakaplı sanıktan ek kamera kaydı talebi


Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, silah kaçakçılığı yaptıkları ileri sürülen suç çetesine yönelik operasyonda polis memuru Ercan Yangöz'ün (26) şehit edilip, 2 polisin de yaralanması ile ilgili Fatih Özturan (47) ve oğlu Efe Özturan'ın (19) yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, 'Çakal' lakaplı tutuklu sanık Fatih Özturan'ın talebi üzerine ek kamera kayıtlarının alınıp, çözümlenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 6 kişinin suç örgütlerine silah satmak için Bodrum'da olduğu istihbaratına ulaştı. Ekipler, 16 Haziran 2021'de motosikletlerle şüphelilerin içinde olduğu otomobili takibe aldı. Otomobilden açılan ateşle Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'nde görevli polis memurları Ercan Yangöz, Abdulkadir Doğan ve Sezgin Can Gürsoy yaralandı. Ambulanslarla yaralı polislerden Ercan Yangöz, özel hastaneye, Abdülkadir Doğan (30) ve Sezgin Can Gürsoy ise Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 6 yıllık polis memuru Ercan Yangöz şehit oldu. Yangöz'ün cenazesi, memleketi Denizli'nin Buldan ilçesinde toprağa verildi. Çeteye yönelik operasyonda Yangöz'ü şehit eden 'Çakal' lakaplı Fatih Özturan'ın da aralarında bulunduğu 19 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden 12'si tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Özturan'ın annesi, eşi ve kız kardeşi ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest kaldı.
KAMERA KAYITLARINI İSTEDİ
Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından polis memuru Ercan Yangöz'ün şehit edilip, 2 polis memurunun da yaralanmasıyla ilgili Fatih Özturan hakkında 'kasten öldürme' ve 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 40 yıla kadar hapis, oğlu Efe Özturan hakkında ise aynı suçlara yardım ettiği gerekçesiyle 40 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Bu kapsamda Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 2'nci duruşmaya tutuklu sanık Fatih Özturan duruşmaya katılırken, tutuksuz yargılanan oğlu Efe Özturan ise Samsun'un Bafra ilçesinde olduğu için duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşma salonunda ise şehit polis memuru Ercan Yangöz'ün annesi Nursel Yangöz, babası Şahin Yangöz, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mete Durukan, tanık polisler, yakınları, meslektaşları ve avukatlar yer aldı.
Duruşmada sanıkların beyanları dinlendi. Fatih Özturan'ın avukatı, keşif talebinde bulundu ancak mahkeme tarafından reddedildi. Beyanların ardından tutuklu sanık Fatih Özturan, ek kamera kayıtlarının alınmasını istedi. Mahkeme heyeti de kamera kayıtlarının alınıp, çözümlenmesi ve tanıkların dinlenmesine karar verip, duruşmayı erteledi.
'SONRAKİ DURUŞMADA KARAR ÇIKMAZ, MÜTALAA OKUNUR'
Duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan şehit polis memuru Ercan Yangöz'ün ailesinin avukatlarından Ömer Turan Osmanoğlu, "Fatih Özturan'ın ifadesi tamamen oğlu Efe'yi kurtarmaya yönelik. En acısı da şu hiçbir pişmanlıkları yok. Bizi ve aileyi en çok üzen, vicdanları sızlatan husus o. Öyle bir noktaya geldi ki beyanları, suçlu olan sanki polis, neredeyse 'Silahı ben değil polis sıktı' diyecek. Bir sonraki duruşmada karar çıkmaz mütalaa okunur. Mahkeme sağ olsun, süreci hızlı ilerletiyor. Çok kısa süre içerisinde hak yerini bulacak" diye konuştu. Yangöz ailesinin avukatlarından Tuğba Özden Tosun da "Sanık, insan olarak üzgünüm bile demedi. Bundan daha üzücü bir şey yok. Adaletin yerini bulacağı inancımız her zaman tamdır. Karar önümüzdeki duruşmada da çıkmaz büyük ihtimalle" dedi.
Şehit polis memurunun babası Şahin Yangöz de "Duruşma çekişmeli geçti ve ertelendi. Karşı taraf da biz de savunmamızı yaptık. Karşı taraf keşif talebinde bulundu mahkeme kabul etmedi. Şu an için başka herhangi bir gelişme yok. Duruşmalar devam edecek, adalet yerini bulacak" diye konuştu. 
Anne Nursel Yangöz, "Sanık Efe Özturan'ın da tutuklanmasını istiyorum. Benim oğlum toprağın altında yatıyor, onun oğlu ise serbest geziyor" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2022-02-16 16:49:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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