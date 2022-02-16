Hırsızlık malları sahibine teslim edildi

Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından hırsızlık olaylarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde faili meçhul bir olayın aydınlatılmasına yönelik olayı gerçekleştiren şüphelinin T. S. isimli şahıs olduğu tespit edildi.

Yapılan görüşmede hırsızlık mallarını T. T. isimli şahsa sattığı, çalıntı olan buzdolabı, televizyon, oto teyp, elektrikli spiral, matkap ve 2 adet hoparlör, malları satın alan kişinin rızası ila alınarak sahibine teslim edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin suç örgütüne yarar sağlamak suretiyle silahla yağma ve gasp suçlarından toplamda 47 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan Z.E. isimli şahıs yakalanarak gerekli işlemler için Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

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