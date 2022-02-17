Köyceğiz'de 'Okur Gezer Projesi' etkinlikleri başladı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde ‘Okur Gezer’ projesi etkinlikleri Köyceğiz Anadolu Lisesi’nde başladı.



Okumayı sevdirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Okur Gezer Projesi'nin ilçedeki ilk etkinliği Köyceğiz Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi. Genç okular, öğretmenleri Mehmet Erensayın moderatörlüğünde Köyceğiz Anadolu Lisesi Müdürü Elvan Mutlu’nun katkıları ile okulun zengin kaynaklara sahip kütüphanesinde William Shakespeare’in 'Hamlet' adlı eserini değerlendirdiler.



Kulüp toplantısı kitaptan okunan pasajlar ve alıntılar ile başladı. Eser hakkındaki düşüncelerini paylaşan öğrenciler, kitabın sevdikleri ve sevmedikleri bölümlerini, karakterlerin özelliklerini ve kitapta anlatılan olayın örüntüsünü tartıştı. Yazarın biyografisi, dönemin tarihsel ve kültürel özelliklerinin yanı sıra kulüp üyelerinin farklı metinlerle ve olaylarla kurduğu bağlantılarında gündeme geldiği toplantı bir sonraki kulüp toplantısında incelenip değerlendirilecek kitabın belirlenmesi ile sonlandırıldı.

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