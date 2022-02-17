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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Marmaris'te ev fiyatlarındaki artışa rağmen, taleplerde düşüş yok

İHA

Marmaris'te ev fiyatlarındaki artışa rağmen, taleplerde düşüş yok

Türkiye’nin gözde turizm kentlerinden olan Muğla’nın Marmaris ilçesinde ev fiyatlarındaki artışların sebebi ve artışlara rağmen talebin hala devam etmesi hakkında Mimar Arzu Kayaoğulları açıklamada bulunarak, Marmaris'te ev fiyatlarının yükselmeye devam edeceğini belirtti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisi ile birlikte insanların kalabalık şehirlerden kaçıp, daha sakin ve doğası güzel bir yere yerleşme isteği ile sayfiye kentlere akın etmesi emlak sektöründe aşırı hareketliliğe sebep oldu. Yüksek kiralar ve milyonlara satılan konutların çoğunlukta olduğu Marmaris’te ev yapılacak arsa bulunamaması da ayrı bir sorun olarak değerlendiriliyor. Kiralık evlerin 2 bin liradan başladığı, satılık konutların ise özelliklerine göre 1 milyondan, 50 milyon liraya kadar farklılık gösterdiği Marmaris'te fiyatların daha da yükseleceği ön görülüyor.

Yapı Firması ortağı Mimar Arzu Kayaoğulları, konut fiyatlarındaki ülkenin yüzde 106 oranında fiyat zammı ile en pahalı yerleşim yerleri arasına giren Marmaris’te inşaat sektörünü ve evlere olan taleplerin artışını değerlendirdi.

"İmar sıkıntısı emlak sektörünün önünü kapatıyor"
Mimar Kayaoğulları açıklamasına inşaat sektöründeki sıkışmanın sebebini belirterek başlayarak; "Şu anda Marmaris açısından değerlendirdiğimiz zaman imar açısından Marmaris'in önünün bazı noktalardaki önemli bir lokasyonda kilitli oluşu, ciddi anlamda tabii ki inşaat sektöründe bir sıkışmaya sebep olmuş durumda. Bu arz talep dengesinin doğru gitmesini de beraberinde getiriyor. Çünkü siz üretemiyor musunuz, üretemediğiniz zaman ne oluyor, bir talep birikiyor. Bu talep biriktiği zaman da eğer bunu piyasanın içinde üretemezsiniz, yani onun cevabını alamazsınız, bu da bir sıkışma meydana getirir" diyerek imar sorunun çözülmesini gerektiğini önemle belirtti.

"Geçtiğimiz yıl aldığımız demir ile bu yıl aldığımız demir arasında ciddi bir fiyat farkı var’’
Mimar ve Yapı Firması ortağı Kayaoğulları konut fiyatlarındaki yükselişin sebepleri ile ilgili olarak "Şimdi bu bize şöyle yansıyor, ülke bazında düşündüğümüz zaman, yaşamış olduğumuz enflasyon oranı, fiyat artışları ya da ne bileyim kendi sektörümüzde demir tam bir sene önce bu zamanlarda hangi fiyatta, bugün hangi fiyatlarda, gibi etkenlerin üzerine bir de Marmaris'te yaşamış olduğumuz imar sıkıntısı ile ilgili inşaat yapılamaz durumdaki alanlardan kaynaklı sıkıntıyı düşündüğümüz zaman şu anda Marmaris emlak sektörünün işi ciddi zor bir boyutta. Gerçek olmayan bir fiyat politikasının içinde maliyetlerin bile çok net oluşturulamadı. Maliyetinin oluşturulmadığı gibi de alıcının da doğru cevabı bulamadığı bir noktada bulunmakta" şeklinde konuştu.

"Emlak fiyatları herkesin kolay kabul edeceği noktada değil"
Mimar Kayaoğulları artan emlak fiyatları hakkında ’’ Bana göre tabii ki öncelikle bir kere tekrar etmiş gibi olacağım ama şu anda piyasada dolaşan konut anlamındaki emlak satışındaki fiyatlar herkesin kolay kolay kabul edebileceği bir noktada değil ve bu bu fiyatların ne kadar gerçek olduğu, ne kadar gerçek hayatta alım satıma dönüştüğü de kocaman bir muamma ‘’ dedi.

"Pandemi insanların yaşam alanı tercihlerini değiştirdi’’
Kayaoğulları pandemi döneminde insanların tercihlerinin değiştiğini ifade ederek, "Marmaris kapalı bir havza. Marmaris'in etrafı imar açısından çok sınırlı, kısıtlı ve zaman içinde zaten bu arazilerin tükeneceği emlak sektörünün burada sıkışacak geçmişten de sinyallerini veriyordu. Mesela pandemi süreci bu süreci hızlandırdı. İnsanların tercihleri değişti. Şu içinde bulunmuş olduğumuz alan mesela bölgenin dışında kalan bir alandı. Ama pandemiden dolayı tercih edilen insanların daha rahat, daha özgür yaşamasını sağlayan imkânlara sahip bir alan olarak ortaya çıktı. Belki bundan 5 sene önceye dönebilseydik eğer bu lokasyonu bugün bu değeri göreceğini bizler de kestiremezdik. Bu tamamen kendiliğinden gelişen bir olay oldu ‘’ diye konuştu.

‘Emlak sektöründeki artış devam edecek ‘’
Yapı Firması ortağı Mimar Kayaoğulları Marmaris’te emlak sektörü ile ilgili olarak fiyatların yükselmeye devam edeceğini ifade ederek, "Geçmişten bugüne Marmaris'in bir gün mutlaka arazi anlamında sıkışacağı zaten belliydi. Kaldı ki planlamada bugün karşılaştığımız engellerin olmadığını varsayalım. O durumda bile Marmaris'in artık alanı doygunluk seviyesine gelmiştir bu da neye yansır? Tabii ki fiyatlara yansır. Çünkü ürün azaldı, ürünün çeşitliliği azaldı ya da alternatifiniz azaldı. Ürün azaldığı zaman da kıymeti artar, değeri artar. Yani bu aynı zaman ne demek ileriki süreçte emlak sektöründeki fiyatlar yine Marmaris'te artışa devam edecek demektir’’ diyerek fiyatların daha da artacağını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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