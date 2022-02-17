İhtiyaç sahibi öğrencilerin YKS sınav ücretleri Büyükşehirden Muğla Büyükşehir Belediyesi sosyal yardım alan ailelerin çocukları ve ihtiyaç sahibi gençlerin 2022 yılı üniversite sınavı, başvuru ücretlerini karşılayacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 1819 Haziran tarihlerinde yapılacak. Öğrenciler için büyük önem taşıyan Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuru ücretlerini Muğla Büyükşehir Belediyesi karşılıyor. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre belediyeden sosyal yardım alan ailelerin çocukları ve ihtiyaç sahibi gençler bu destekten yararlanabilecek.

Gençlere sınav desteğini sosyal medya üzerinden duyuran Başkan Dr. Osman Gürün, “Muğla'mızda sosyal yardımlarımızdan yararlanan ailelerimizin çocukları ve ihtiyaç sahibi diğer evlatlarımızın YKS başvuru ücretlerini geçen sene olduğu gibi bu sene de biz karşılayacağız.” dedi.

OSYM tarafından sınav ücretleri TYT’ye girecek adaylar 115 Lira, TYT ile birlikte AYT veya YDT’den herhangi birine girmek isteyen adaylar 115 Lira, TYT, AYT ve YDT’nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 345 Lira olarak belirlenmiştir.

YKS desteğinden faydalanmak isteyen ihtiyaç sahibi gençlerin Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin çağrı merkezi numarası 444 48 01 ‘i aramaları yeterli olacak.

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