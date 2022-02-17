Film galasında Turan Özdemir adına okunan mektup 'asparagas' iddiası

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Film galasında Turan Özdemir adına okunan mektup 'asparagas' iddiası

DHA

Film galasında Turan Özdemir adına okunan mektup 'asparagas' iddiası


Fırat AKAY/ BODRUM(Muğla), (DHA)-DONDURMAK Gaymak filmiyle adından söz ettiren ve 2018'de yaşamını yitiren oyuncu Turan Özdemir'in ölümünden önce rol aldığı 'İsmetse Olur' filmi, vizyona girdi. Filmin galasında Özdemir'in ölmeden önce film için yazdığı ileri sürülen bir mektup okundu. Mektubun asparagas olduğunu belirterek basın açıklaması yapan Özdemir'in kızı Avukat Ezgi Özdemir (38), "Yapım şirketi ve yönetmenin aleyhinde suç duyurusunda bulunacağız. Kesinlikle babamızın bu şekilde anılmasını istemiyoruz" dedi.
Sinema oyuncusu Turan Özdemir, 2018 yılında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 65 yaşında yaşamını yitirdi. Özdemir'in ölümünden önce rol aldığı 'İsmetse Olur' filmi, 11 Şubat'ta vizyona girdi. Filmin galasında Özdemir'in ölmeden önce yazdığı ileri sürülen bir mektup okundu. Galada film ile ilgili okunan mektup ailesi tarafından tepkiye neden oldu. Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Özdemir'in kızı Avukat Ezgi Özdemir, basın açıklaması yaparak filmin galasında okunan ve babası tarafından ölmeden önce yazıldığı söylenen mektubun yalan olduğunu söyledi. Özdemir, filmin yönetmeni ile yapımcısı hakkında 'evrakta sahtecilik' gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunacağını belirterek, tazminat davası da açacaklarını dile getirdi. 'KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI'
Mektubun babasının sanatçı kimliğine zarar verdiğini söyleyen Ezgi Özdemir, "Haberlerde 2016'da çekilen ve babamın da rol aldığı filmin yayınlandığını gördük. Filmin galasında da babamın yıllar önce yazdığı söylenen bir mektubun ortaya çıktığı söylendi. Bu mektup kesinlikle, babamın el yazısıyla yazılmış veya babamın imzasını taşıyan bir mektup değildir. Tamamen filmin reklamını yapmak amacıyla uydurulmuş, bir mektup. Sanki babam kalp hastasıymış ve ölümünü hissetmiş gibi 'Artık hiç enerjim kalmadı. Siz bu mektubu okurken ben çok uzaklarda olacağım' gibi ifadeleri içeren bu mektup, detaylı bir şekilde incelendiğinde aslında uyduruk olduğu anlaşılıyor. Abim, yapım şirketini aradı ancak herhangi bir yetkiliye ulaşamadık. Yönetmeni aradık, sosyal medyadan durumu aktarmaya çalıştık, bir geri dönüş olmadı. Tek istediğimiz; bu mektubun babam tarafından yazılmadığını, ailesinden de özür dilediklerini bildirmeleriydi" diye konuştu.
'BU YALANI SÜRDÜRMEYE DEVAM ETTİ'
Evrakta sahtecilik oluşturacak nitelikte bir mektup yayınlandığını söyleyen Özdemir, "Bu durumun suç oluşturduğunu anlatmaya çalıştık. Mektubun babamın sanatçı kişiliğini, ailesinin manevi değerlerini zedeleyecek nitelikte olduğunu, kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğunu ve tazminat doğuracağı yönünde bilgi verdik. Kendisine ulaşmaya çalışsak da bize dönüş yapmayan filmin yönetmeni, sosyal medya platformunda katıldığı bir programda bu yalanı sürdürmeye devam edip, abim ile beni suçladı. Dava açabileceğimizi de söyledi. Konuşmalarında sanki bir mektup uydurulması ve okunması normalmiş gibi bir tavır da sergiledi" ifadelerini kullandı.
'BABAM KALP KRİZİ SEBEBİYLE VEFAT ETMEDİ'
Mektubun yalan olduğunun yazılanlardan belli olduğunu dile getiren Özdemir, şöyle konuştu: "Babamın yazdığı ileri sürülen mektupta, kalp sorunu yaşadığını yazdığı bir bölüm de var. Ancak babam 2016 yılında herhangi bir problem yaşamadı. Sadece 2017 yılında anjiyo oldu. Kalp krizi dahi geçirmedi. Babam kalp krizi nedeniyle vefat etmedi. Ölüm raporunda menenjit nedeniyle öldüğü yazıyor. Bu mektup içeriğinde sanki kalp krizinden ölmüş, ölümünü hissetmiş gibi bir hava yaratılmış. Babam hayata son derece bağlı, mesleğine aşık ve esprili bir kişilikti. Mektupta 'Eski enerjim de kalmadı. Kalbim artık yeter demeye başladı. Kendimi hasta hissediyorum' gibi ifadeler var. Babamızın bu şekilde anılmasını kesinlikle istemiyoruz. Babamın son çıkmış filmi olabilir ama babamın zaten son çektiği film de değil. Bu film 2016 yılında çekildi ancak 2017 yılında çekilmiş film ve dizilerinin olduğunu görürsünüz. Yapım şirketi ve yönetmenin aleyhinde suç duyurusunda bulunacağız. Manevi tazminat davası açacağız. Yönetmen bu konudaki açıklamasında bu mektubun babama ait olmadığını nereden bildiğimizi soruyor. Kendi el yazısı olmadığını söylediğimiz için de gözlerinin görmediğini ve bu nedenle başkasına yazdırmış olabileceğini ileri sürüyor ancak babamın gözleri çok net bir şekilde görüyordu. Film çekmiş bir insanın gözlerinin görmediğini ima edilmesi yönetmenin açıklamalarını gittikçe saçmalaştırıyor."
GALADA OKUNAN MEKTUPTA NE YAZIYOR
Filmin galasında okunan mektupta ise şu ifadeler yer alıyor:
"Canım mesai arkadaşlarım, benim büyük ailem. Hani çoğu Türk filmlerinde başrol oyuncusu bir mektup bırakır ve evi terk eder ya. Siz de bu mektubu okurken ben çok uzaklarda olacağım. Aranızda olmayı gerçekten çok isterdim. 'İsmetse Olur'da kısmet olmadı maalesef. Bu dünyada çok kötülük gördüm, çok fazla kötü gördüm. Zulüm edenler, her zaman nefretle anıldı. Bir tiyatrocuya yapacağınız en büyük iyilik, onu unutmamaktır. Kendimce düzgün bir hayat sürdüm ama eski enerjim de kalmadı. Kalbim artık yeter demeye başladı. Kendimi hasta hissediyorum. Farz edin ki aranızda değilim ama ben her yerdeyim. Hepinizden tek bir isteğim var. Sakın beni unutmayın."DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2022-02-17 16:17:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi adliyeye sevk edildi
Emekli Devlet Opera ve Bale sanatçısı Demokan vefat etti
YEREL HABERLER Emekli Devlet Opera ve Bale sanatçısı Demokan vefat ...
İhtiyaç sahibi öğrencilerin YKS sınav ücretleri Büyükşehirden Muğla Büyükşehir Belediyesi sosyal yardım alan ailelerin çocukları ve ihtiyaç sahibi gençlerin 2022 yılı üniversite sınavı, başvuru ücretlerini karşılayacak.
YEREL HABERLER İhtiyaç sahibi öğrencilerin YKS sınav ücretleri ...
Merhum sanatçının kızından şok iddia Ezgi Özdemir: “Babama ait olmayan uyduruk bir mektup okundu”
YEREL HABERLER Merhum sanatçının kızından şok iddia Ezgi Özdemir: ...
Milas’ta Evlilik Fuarı’nın açılışı yapıldı
YEREL HABERLER Milas’ta Evlilik Fuarı’nın açılışı yapıldı
Milas Savran mahalle muhtarı kalbine yenik düştü
YEREL HABERLER Milas Savran mahalle muhtarı kalbine yenik düştü
Park halindeki minibüs yandı
YEREL HABERLER Park halindeki minibüs yandı
Marmaris'te ev fiyatlarındaki artışa rağmen, taleplerde düşüş yok
YEREL HABERLER Marmaris'te ev fiyatlarındaki artışa rağmen, ...
Köyceğiz'de 'Okur Gezer Projesi' etkinlikleri başladı
YEREL HABERLER Köyceğiz'de 'Okur Gezer Projesi' etkinlikleri başladı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
YEREL HABERLER Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Odun deposundaki yangın geceyi aydınlattı
YEREL HABERLER Odun deposundaki yangın geceyi aydınlattı
Dalaman’daki çatı yangını söndürüldü
YEREL HABERLER Dalaman’daki çatı yangını söndürüldü
AK Partili Gökcan, Bayır'da açılacak olan çimento fabrikası ile ilgili basın toplantısı düzenledi
YEREL HABERLER AK Partili Gökcan, Bayır'da açılacak olan çimento ...
Bodrum'da 25 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Bodrum'da 25 kaçak göçmen yakalandı
Bodrum'da 25 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Bodrum'da 25 kaçak göçmen yakalandı
Bodrum'da 25 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Bodrum'da 25 kaçak göçmen yakalandı
25 düzensiz göçmen yakalandı Göçmenler karaya çıkartıldı
YEREL HABERLER 25 düzensiz göçmen yakalandı Göçmenler karaya ...
Datça açıklarında 7 düzensiz göçmen kurtarıldı Datça açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 7 düzensiz göçmen kurtarıldı.
YEREL HABERLER Datça açıklarında 7 düzensiz göçmen kurtarıldı Datça ...
Hırsızlık malları sahibine teslim edildi
YEREL HABERLER Hırsızlık malları sahibine teslim edildi
Polisi şehit eden 'Çakal' lakaplı sanıktan ek kamera kaydı talebi
YEREL HABERLER Polisi şehit eden 'Çakal' lakaplı sanıktan ek kamera ...
Yatağan’da laleler 1 ay erken açtı
YEREL HABERLER Yatağan’da laleler 1 ay erken açtı
Yatağan'da görev yapan öğretmenden “toprağa dönüş” romanı
YEREL HABERLER Yatağan'da görev yapan öğretmenden “toprağa dönüş” ...
Fethiyespor’da Başkan Bakırcı ve yönetim kurulu şampiyonluk için umutlu
YEREL HABERLER Fethiyespor’da Başkan Bakırcı ve yönetim kurulu ...
360 bin adaçayı ve kekik fidesi dağıtıldı
YEREL HABERLER 360 bin adaçayı ve kekik fidesi dağıtıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.