Bodrum’da içme suyu hatlarını yenileniyor Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Umurça ve Kumbahçe Mahallerinde yer alan Dr. Mümtaz Ataman ve Atatürk Caddesi’nde başlattığı 6 bin metrelik içme suyu hat çalışmalarını sürdürüyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, Bodrum’da devam eden dev altyapı yatırımlarının yanı sıra ekonomik ömrünü tamamlayan bölgelerdeki hatları değiştirmeye devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Bodrum ilçesi Umurca ve Kumbahçe Mahallelerinde başlattığı 6 bin metrelik içme suyu hat yapımı sürüyor.

Umurca Mahallesindeki Dr. Mümtaz Ataman Caddesinde içme suyu hat yenileme çalışmalarını sürdüren MUSKİ ekipleri, içme suyu hattı kaynaklı su kayıplarının da önüne geçmiş olacak. Ayrıca Dr. Mümtaz Ataman Caddesindeki şebeke yenileme çalışmalarının tamamlanmasından itibaren hat Kumbahçe Mahallesi Atatürk Caddesinde yapımı tamamlanan tersaneler bölgesindeki hat ile birleştirilecek. MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri bölgede başlattığı çalışmayı turizm sezon öncesinde hazır hale getirmeyi planlıyor.

Ayrıca MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından hatalı imalat olan ve sürekli patlayan HDPE boruların bulunduğu Bitez Mahallesi Muhtarlar Caddesi ile Yahşi Mahallesi Hortma caddesinde imalat çalışmalarını tamamladı. Gümüşlük Mahallesi Cumhuriyet Caddesi ve Yağmur sokakta ise hat imalatları devam ediyor.

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