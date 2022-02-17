Bodrum'da yanan ormanlar kaçak dökülen moloz yığınlarıyla kirletiliyor



Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde çeşitli tarihlerde çıkan yangınlarda zarar gören Turgutreis, Dereköy, Gümüşlük, Yaka ve Gürece mahaleleri arasındaki makilik ve ormanlık alanlara moloz döküldüğü ortaya çıktı. Bölgede inceleme yapan Bodrum Belediyesi ekipleri, moloz dökülen noktaların tespit edildiğini ve savcılığa suç duyurusunda bulunulacağını belirtti.

Bodrum Belediyesi'ne, bir süre önce Dereköy ve Yaka mahallerinde çeşitli tarihlerde çıkan yangınlarda zarar gören orman ve makilik alana moloz döküldüğü ihbarı yapıldı. İhbarın ardından Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, önceki gün Belediye Başkan Yardımcısı Önder Batmaz, Fen İşleri Müdürü Ece Erdoğan Karadan, Zabıta Müdürü Deniz Özyıldız, Temizlik İşleri Müdürü Engin Doğan, Yapı Kontrol Müdürü Serkan Balkan ve Dereköy Muhtarı Cemal Akhan ile bölgeye giderek inceleme yaptı. Moloz dökülen noktalar tek tek tespit edilip, belgelendi. Kayıt altına alınarak, durum kolluk kuvvetlerine bildirildi. Dere yataklarına kadar moloz döken kişi veya firmaların tespit edilip, yasal işlem yapılması için çalışma başlatıldı.

'DOĞAL KARAKTERİNİ KORUYAN BİR BÖLGE'

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, ihbarlar üzerine 2 gün önce bölgede inceleme yaptıklarını belirterek, "Bu bölge özellikle Turgutreis, Dereköy, Gümüşlük, Yaka ve Gürece arasında doğal karakterini koruyan bir bölge. Bu bölgede ciddi bir hafriyat dökümü belirledik.

Oralarda kaçak yapılaşmaya yönelik alanlar da tespit ettik. İş makinesi çalışıyordu ve doğal bitki örtüsü tahrip ediliyordu. Orası çok ciddi yangın geçirmiş bir bölgeydi. O yangında hepimiz doğa parçasını korumak için canımızı ortaya koyduk ve yangını söndürmeye çalıştık. Ancak gittiğimizde gördük ki yanan bölgelerde özellikle derelerin içerisine kaçak hafriyat dökümü yapılmış" dedi.

Kaçak moloz dökümü ile ilgili tespitler yaptıklarını vurgulayan Başkan Aras, "Kaçak hafriyat derken, inşaat artıkları dökülmüş. Birkaç hafriyat firması tarafından bunlar buraya dökülüyor. Biz de bunları tespit edip, hepsinin tutanaklarını tuttuk, numunelerini aldık. Hem belediye encümeni hem de Muğla İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlü vasıtasıyla bunlara en üst perdeden cezalarını yazacağız. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacağız. Kaçak dökümlere karşı firmalar takip ediliyor" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-02-17 18:25:18



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.