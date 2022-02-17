Otomobilin teybinden uyuşturucu çıktı; 1 tutuklama

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Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, teybin içine gizlenmiş 80 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe girişinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde ile araçtaki G.D. ve S.İ.'nin üzerinde arama yapıldı. Otomobilin teybi sökülerek yapılan incelemede 80 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli G.D. ile S.İ., gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden G.D. tutuklanırken, S.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-02-17 18:26:43



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