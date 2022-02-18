Bodrumspor deplasmanda 3 puan peşinde

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BODRUM, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Serik Belediyespor'la 1-1 berabere kalan Play-Off hattındaki Bodrumspor, yarın deplasmanda Kahramanmaraşspor'la karşı karşıya gelecek. Kahramanmaraş 7 Ocak Stadı'nda Ayberk Demirbaş'ın düdük çalacağı maç saat 13.00'te başlayacak. Sıralamada 44 puanla 4'üncü basamakta bulunan Bodrumspor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir, düşme hattından kurtulmaya çalışan rakip karşısında zorlu bir deplasmana çıkacaklarını ancak oyuncularına çok güvendiğini söyledi. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum

2022-02-18 11:27:37



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