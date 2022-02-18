Köyceğiz Emniyet Müdürlüğü personeline moral ve motivasyon eğitimi verildi

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Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde emniyet müdürlüğü personeline moral ve motivasyonu arttırmak amacıyla eğitim gerçekleştirildi.



Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından organize edilerek, personelin moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla, eğitim gerçekleştirildi. Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü 15 Temmuz Şehitleri Çok Amaçlı Salonu’nda Köyceğiz Milli Eğitim Müdürlüğü personeli Recai Yavuz ve Nalan Sungurhan tarafından Bütçe Yönetimi, Yaşam Zorlukları ile Başa Çıkma, Psikolojik Sağlamlık ve Stres Yönetimi konuları üzerine eğitim yapıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü personelinin katılımı ile verilen eğitimin verimli geçtiği ifade edildi.

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