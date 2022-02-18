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Organ ticareti için cinayet şüphelisi: İftiraya uğradım

DHA

Organ ticareti için cinayet şüphelisi: İftiraya uğradım


Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA'da kaybolduktan 2 yıl sonra bir çobanın bulduğu iskeletinden kimliği belirlenip cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Burhan Aykurt'un (35) ölümüyle ilgili tutuklanan Yasin İkiz (38) polise "Amcam ve yanındaki 3 kişi organ ticareti için cinayeti işledi" ifadesini verdi. İkiz'in sözleri üzerine gözaltına alınan amca.ı Ş.İ. (55), savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı . Ş.İ. ifadesinde, "Yasin'i bir arkadaşımın lokantasına olan borcu nedeniyle uyardım. Nefretinden dolayı iftira attığını düşünüyorum" dedi.
Fethiye ilçesinde yaşayan berber Burhan Aykurt, 29 Kasım 2018'de İzmir'e gideceğini söyleyip evden çıktı. Bekar olan Aykurt'tan haber alamayan yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu. İhbarla emniyet, jandarma, Arama Kurtarma (AKUT), Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, itfaiye ile Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri, Aykurt'un son görüldüğü Dalaman'da arama kurtarma çalışması yaptı. Çalışmalara rağmen Aykurt bulunamadı.
ÇOBAN ORMANDA İSKELETİNİ BULDU
Dalaman'ın Kavacık Mahallesi'nde, 21 Şubat 2020'de, ormanda hayvanlarını otlatan bir çoban, insan iskeleti bulunca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye gelen jandarmanın incelemesinde iskeletin yanında 15 aydır kayıp olan Burhan Aykurt'un kimliğini buldu. Aykurt'un olduğu değerlendirilen iskelete ait kemikler, savcının incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Adli tıptaki otopsi işlemlerinin ardından ölen kişinin Aykurt olduğu belirlendi, cenazesi de 16 ay sonra ailesine teslim edildi. Burhan Aykurt, 15 Haziran 2021'de Fethiye'nin Karagedik Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.
'AMCAM VE YANINDAKİ 3 KİŞİ ORGAN TİCARETİ İÇİN CİNAYETİ İŞLEDİ'
Muğla Adli Tıp Kurumu'nda Aykurt'un ölümünün 'ateşli silah ile yaralanmasına bağlı kafatası kırıklarıyla birlikte kafa içi travmatik değişimler' sonucu meydana geldiği bildirilmesi üzerine Muğla İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından soruşturma başlatıldı. Polis, öldürülen Burhan Aykurt'un telefonda son görüştüğü kişi olduğu belirlenen Yasin İkiz'i takibe aldı. Yapılan fiziki ve teknik çalışmaları sonucunda şüpheli İkiz, önceki gün Dalaman ilçesinde yakalandı. HTS kayıtlarında Aykurt'un cesedi bulunan ormana gittiği de belirlenen İkiz, polisteki ifadesinde, "Burhan'a yakınlaşmak için kadın ismi ve fotoğrafıyla Facebook'ta hesap açtım. Bir süre yazıştıktan sonra Burhan'ı beraber zaman geçirmek için ormanlık alana çağırdım. Orada amcam ve yanındaki 3 kişi organ ticareti için cinayeti işledi" dedi. İkiz'in sosyal medya hesaplarındaki incelemede, Burhan Aykurt ile yazışmaları da tespit edildi. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Yasin İkiz tutuklandı, ifadesi doğrultusunda amcası Ş.İ. (55) de Fethiye'de gözaltına alındı.
'NEFRETİNDEN DOLAYI BANA İFTİRA ATTIĞINI DÜŞÜNÜYORUM'
Bugün sevk edildiği adliyede serbest bırakılan Ş.İ., savcılıktaki ifadesinde, "Adımın böyle bir olayda geçmesi beni ve ailemi derinden üzdü. 'Çamur at izi kalsın' dedikleri bu olsa gerek. Yasin'in ifadesinin tamamı yalan. Kamuoyu önünde kendisini masum göstermeye çalışıyor. Yasin'i bir arkadaşımın lokantasına olan borcu nedeniyle uyarmıştım. Nefretinden dolayı iftira attığını düşünüyorum" dedi.
Ş. İ.'nin avukatı Elif Serenay Kürkcü ise, "Şüpheli Yasin İkiz tarafından müvekkile soyut iftiralarda bulunulduğu savcılık makamının takdiriyle de ortaya çıkmıştır. Yaşadığımız mağduriyet sebebiyle yasal haklarımızın da takipçisi olacağız" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Fethiye Cavit AKGÜN
2022-02-18 15:21:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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