Muğla’da 6 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

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Muğla’nın Yatağan ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle 6 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Yatağan'da bir ortaokulda öğle arasında kantinden iddiaya göre tavuk döner yiyen 6 öğrenci, bir süre sonra rahatsızlandı. Karın ağrısı şikayetleri sonrası 6 öğrenci ambulanslarla Yatağan İlçe Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Okul kantininden 56 öğrencinin öğle arasında tavuk döner yediği, 6’sının zehirlenme belirtileri ile hemen ambulanslarla hastaneye kaldırıldığı, diğer 50 öğrencinin de gözlem amaçlı hastaneye getirildiği öğrenildi.

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