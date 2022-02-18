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90 yeni otobüs hizmet girdi Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Ulaşım hizmetlerine yeni alınan 90 adet yeni otobüs düzenlenen tören sonrası hizmete alındı.

İHA

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından döviz dalgalanması öncesi anlaşması sağlanan 90 adet yeni otobüs düzenlenen tören ile hizmete sunuldu.

90 yeni otobüs hizmet girdi Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Ulaşım hizmetlerine yeni alınan 90 adet yeni otobüs düzenlenen tören sonrası hizmete alındı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından döviz dalgalanması öncesi anlaşması sağlanan 90 adet yeni otobüs düzenlenen tören ile hizmete sunuldu.
Menteşe yeni otogar alanında düzenlenen törende yeni otobüsler tanıtılırken, kur dalgalanması öncesi yapılan anlaşma ile otobüsler için 61 milyon 998 bin TL ödendi. Otobüsler şuan alınmış olsaydı Muğla Büyükşehir Belediyesinin kasasından 151 milyon 975 bin lira ödeme yapılacaktı. Büyükşehir Belediyesi kur farkı ve enflasyondan kaynaklanan kar 89 milyon 977 bin lira tasarruf sağlanmış oldu.
Alınan otobüsler içinde 45 adet, 17+1 yolcu kapasiteli 5,5 metre, 5 kameralı, engelli rampalı
20 adet, 60+1 yolcu kapasiteli, 8 metre, 6 kameralı, engelli rampalı, 25 adet, 103 yolcu kapasiteli, 12 metre, 8 kameralı, engelli rampalı emisyon salınımı düşük çevreci otobüsler bulunuyor. Otobüsler Muğla’nın 13 ilçesindeki güzergahlara dağıtılacak.
Otobüslerin hizmete girmesi töreninde konuşan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Mart ayında Muğla’nın Büyükşehir statüsüne geçişin 8’ici yılını tamamlayacağını belirtti. 8 yılda Muğla’nın şehir merkezinden kırsalına çok büyük değişim yaşadığının altını çizen Gümüş, kırsal mahalleler için yapılan yollara böylesine yeni otobüslerin yakıştığını belirtti.
Otobüslerin alım anlaşmasının döviz dalgalanması öncesi yapılması nedeniyle yüzde 145 kar ettiklerini belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, “90 araç önemli bir katkı. Büyük bir bölümü özel halk araçları ile yapılıyor olmasına rağmen Büyükşehir olarak da önemli bir katkı veriyoruz. Uyum içinde çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Biz otobüsleri almak için anlaşmaya vardığımızda Türkiye’de döviz patlaması olmamıştı. Biz o günkü kur üzerinden nasıl anlaşma yaptık ise o şartlarda bu araçları aldık. Şu anda alsaydık, yüzde 145 daha fazla para ödemek zorunda kalacaktık. Bugünkü şartlarda o tarihteki para ile alsaydık 90 tane değil, 60’a yakın bir araç ancak alabiliyorduk. Muğla’da göreve geldiğimiz tarihten itibaren 8 senede 2 bin 460 kilometre yol yaptık. Bu yollar daha çok kırsal alanlarda olan yollar. Vatandaşlarımızın daha güvenli ve emniyetli seyahat etmeleri için yapıldı. Bu kadar süre içinde 2 bin 460 kilometre yol bir rekordur” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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