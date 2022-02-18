Marmaris'te 82 kaçak göçmen kurtarıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS,(MUĞLA),(DHA)-MUĞLA'nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına lastik bot motorları bozularak geri itilen 82 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen bir grup kaçak göçmen ihbarını aldı. Harekete geçen Sahil Güvenlik botu, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 3 lastik bot içerisindeki 82 kaçak göçmeni kurtardı. Öte yandan kaçak göçmenlerin, Yunanistan askerleri tarafından lastik bot motorlarının bozulduğu ve havaya ateş açılarak uzaklaştırıldıklarını söylediği belirtildi.

Kıyıya çıkartılan aralarında kadın ve çocukların bulunduğu kaçak göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN

2022-02-18 23:07:49



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.