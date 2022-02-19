Bodrum’da ileri seviye enkazda arama ve kurtarma eğitimi Eğitime 10’u kadın 31 gönüllü katılıyor

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Arama Kurtarma Derneği (AKUT) gönüllülerine 2 gün sürecek ileri seviye enkazda arama ve kurtarma eğitimi veriliyor.

Konacık Mahallesi Gazderesi mevkiindeki bir merkezde yapılan eğitime 10’u kadın 31 gönüllü ve 8 eğitmen katılıyor. 4 farklı istasyonda yapılan eğitimde baş üstü geçiş, tahkimat, temiz kapak, yanal geçiş eğitimleri veriliyor. Eğitimin ikinci gününde ise tatbikat gerçekleştirilecek.

AKUT Eğitmeni Adem Ceran, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “31 kursiyer 8 eğitmeniz var. 4 farklı istasyonda baş üstü geçiş, tahkimat, yanal geçiş gibi konularda pratik kazanmalarını sağlıyoruz. Yarın yapacağımız simülasyon tatbikatıyla, yeteneklerini biraz daha, ileri taşımaya çalışacağız. Örneğin İstanbul’da yaşanacak bir depremi konuşuyorsak, ben orada yaşayan bir insan olarak potansiyel bir afetzedeyim. Daha etkili olabilmemiz için ekiplerin güçlü olması gerekiyor” dedi.

AKUT Bodrum ekip liderlerinden İngilizce öğretmeni Füsun Ersoy ise AKUT Bodrum’un 2008 yılında kurulduğunu anlatarak şöyle dedi: “Şuanda 109 gönüllümüz var. Bunlardan yarısı aktif olarak çalışmalara katılıyor. Aynı zamanda gönüllülerimizin yarısından fazlasında kadın var. Bugün gerçekleşen eğitimlerde en az 10 kadın gönüllü var. Bu eğitim tamamıyla uzmanlık eğitimi, burada AKUT’un içerisinde gönüllü olmak isteyen birisi, 5 temel eğitim almak zorunda. 5 Temel eğitimden sonra gönüllüye sahada profesyonel olarak çalışmak ister misin diye soruyoruz. Eğer kabul ederse daha sonra uzmanlık eğitimine alıyoruz. Burada temel enkaz eğitimini bitirmiş olan gönüllüye, ileri seviye enkaz eğitimleri veriyoruz. AKUT Bodrum’da Türkiye’nin en iyileri yetişiyor.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.