Muğla 1. Amatör Küme PlayOff müsabakalarında Marmaris Belediyespor'u 10 mağlup eden Fethiye Karaçulhaspor Muğla Süper Amatör Lig'e yükseldi.
Muğla Birinci Amatör Küme C Grubu’nda Fethiye Yeşil Üzümlüspor’un ardından 2'nci sırada yer alan Fethiye Karaçulhaspor, Süper Amatör Lig'e yükselmek için playoff ilk maçında Gündoğanspor’u 10 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Galibiyetin ardından son olarak Köyceğiz Stadında Karaçulhaspor Marmaris Belediyespor'u ağırladı. Maçı Karaçulhaspor son dakikada atılan golle müsabakayı 10 kazandı. Muğla 1. Amatör Küme PlayOff müsabakaları sonucunda Karaçulhaspor Muğla Süper Amatör Lig'e yükseldi.
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