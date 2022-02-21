Bodrum'da ölü deniz kaplumbağası sahile vurdu Gezinti yaparken kaplumbağa ile karşılaştılar

Korona bir ailenin kâbusu oldu: Şenay'dan da acı haber geldi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası ölü olarak sahile vurdu.

Koyunbaba Mahallesi’nde sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, deniz kenarında bir hayvan olduğunu fark etti. Yaklaştıklarında hayvanın yetişkin bir caretta caretta olduğu anlaşıldı. Vatandaşlar, kaplumbağayı yakından incelediklerinde öldüğünü gördü. Kaplumbağayı bulan vatandaşlar, “Biz sahile yürüyüş yapmak için inmiştik. İlk kızım fark etti. Yanına yaklaştığımızda caretta caretta olduğunu gördük. Hayatını kaybetmiş. Neden öldüğünü bilmiyorum. Kafatası yerinden çıkmıştı. Belki ağa takılmıştır. Ama öleli bayağı olmuş” dedi.

İhbar üzerine Bodrum Belediyesi ekipleri bölgeye sevk edildi. Kaplumbağa sahilden alınarak uygun bir yere gömüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.