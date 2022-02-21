Köyceğizli öğrenciler uzay teleskobunu tanıttı

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Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Anadolu Lisesi öğrencileri James Webb Uzay Teleskobu’nu tanıttı.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde öğrenciler James Webb Uzay Teleskobu’nun tanıtımını başarıyla gerçekleştirdi. Köyceğiz Anadolu Lisesi, Astronomi Kulübü öğrencileri James Webb Uzay Teleskobu hakkında, konferans salonunda bir sunum gerçekleştirdi. Öğrenciler sunumu büyük bir dikkatle izledi.

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