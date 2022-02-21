Muğla'da uyuşturucuya 6 tutuklama

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı tutuklandı.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 14-20 Şubat tarihleri arasında il genelinde teknik ve fiziki takiple belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonlarda 137 gram esrar, 437 gram metamfetamin, 5 gram skunk, 23 gram eroin, 2 sentetik ecza hap, 1 hassas terazi, 1 kurusıkı tabanca, 1 şarjör, 7 mermi ele geçirildi. Olayla ilgili 8 şüpheli, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN
2022-02-21 12:45:30
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