Muğla'da uyuşturucuya 6 tutuklama

İnterneti ikiye bölen görsel! Siz ne görüyorsunuz?

Korona bir ailenin kâbusu oldu: Şenay'dan da acı haber geldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 14-20 Şubat tarihleri arasında il genelinde teknik ve fiziki takiple belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonlarda 137 gram esrar, 437 gram metamfetamin, 5 gram skunk, 23 gram eroin, 2 sentetik ecza hap, 1 hassas terazi, 1 kurusıkı tabanca, 1 şarjör, 7 mermi ele geçirildi. Olayla ilgili 8 şüpheli, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2022-02-21 12:45:30



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.